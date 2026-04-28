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Juan Carlos Pastrana, cuñado de Paloma Valencia, respaldó a Oviedo y dijo que “tampoco” quiere que Álvaro Uribe sea minDefensa

Pastrana respaldó lo dicho por la fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático.

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Redacción Semana
28 de abril de 2026 a las 5:40 p. m.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales En el acto también estuvieron presentes los participantes de la Gran Consulta por Colombia y el expresidente Álvaro Uribe.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales En el acto también estuvieron presentes los participantes de la Gran Consulta por Colombia y el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Guillermo Torres / Semana

La propuesta de la candidata presidencial Paloma Valencia para que el expresidente Álvaro Uribe sea su ministro de Defensa, en caso de que ella llegue a la Presidencia, sigue generando controversia.

Este martes se conoció que Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia, se desmarcó de la propuesta de la candidata. “No, no me parece que sea el mensaje, y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla”, aseguró Oviedo en diálogo con Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio.

Pero no solo eso. Juan Carlos Pastrana, cuñado de Paloma Valencia, también se mostró en contra de que Uribe sea ministro de Defensa. “Yo tampoco”, sostuvo en su cuenta en X.