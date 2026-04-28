Los 10 años del Comando Logístico del Ejército: el soporte de las operaciones contra ilegales

Este martes, 28 de abril, se cumplen 10 años del Comando Logístico del Ejército Nacional de Colombia, quienes garantizan el abastecimiento, mantenimiento, transporte y apoyo integral a las tropas, incluso en los escenarios más exigentes.

Su labor, muchas veces silenciosa, ha sido determinante para fortalecer la capacidad operacional y asegurar la respuesta efectiva de la fuerza frente a las necesidades operacionales en todo el país.

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Actualmente, el Comando Logístico está al mando del coronel Miguel Ángel Gracia Uribe, piloto experimentado de Black Hawk, con amplia experiencia en logística de aviación, lo que le ha permitido fortalecer las capacidades operacionales del Ejército, a través de acuerdos de cooperación con otras naciones. Gracias a esto, fue posible la llegada a Colombia de 33 vehículos tácticos ASV M1117.

Comando Logístico del Ejército Nacional. Foto: Suministrado a SEMANA.

Han demostrado que la logística no solo es un componente estratégico, sino el motor que impulsa cada operación militar contra los ilegales.