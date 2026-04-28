En medio de la reciente crisis de orden público que afronta el país, desde adentro de la Fuerza Pública los reflectores comenzaron a girar hacia las polémicas comisiones que ha otorgado el presidente Gustavo Petro a generales del Ejército y la Policía que se han visto envueltos en escándalos.

General Luis Mauricio Ospina y general Emilio Cardozo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La lista no es corta. Allí aparecen los nombres de generales que dejaron los cargos en medio de fuertes polémicas. El ranking lo encabeza el excomandante de la Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo.

El oficial, quien estuvo para el momento en el que el general Federico Mejía dejó en libertad a un presunto narcotraficante en el Cauca, aparece en la actualidad como activo del Ejército y bajo la condición de agregado militar ante el Gobierno de Brasil.

Este es el documento del Ministerio de Defensa que regula los pagos de las comisiones en el exterior para los generales de la Fuerza Pública. Foto: Suministrada a Semana.

SEMANA consultó con fuentes militares y confirmaron que el general Giraldo cuenta con un salario mensual de 24 millones de pesos, aproximadamente, más 10.000 dólares (36 millones de pesos, aproximadamente), por la comisión que está cumpliendo en el exterior, más una prima de alta dirección —conocida en el argot militar como de silencio— de 34 millones de pesos, que se paga cada seis meses.

En total, el general Giraldo, al año, cuenta con una asignación de más de 700 millones de pesos.

General Helder Giraldo y general Emilio Cardozo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En iguales condiciones se encuentra el general Luis Mauricio Ospina, excomandante del Ejército y quien resultó involucrado en múltiples controversias, como el uso de la inteligencia militar para encontrar una supuesta infidelidad de su esposa.

El general Ospina, quien se encuentra en comisión desde agosto de 2024 en España, tiene una asignación salarial similar a la del general Giraldo, quien está en comisión en Brasil desde septiembre de 2024.

Los oficiales, hay que mencionar, cuando regresen al país contarán con un esquema de seguridad vitalicio, conformado por camioneta blindada y moto escolta.

En la imagen frente al micrófono el general Carlos Triana, exdirector de la Policía. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Otro de los casos recientes es el del general Emilio Cardozo, excomandante del Ejército y quien llegó como agregado de Colombia ante Estados Unidos.

El general Cardozo se encuentra inmerso en un escándalo, luego de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) lo llamara por un caso de presunto falso positivo.

“En desarrollo de las audiencias realizadas con algunos comparecientes miembros de la Fuerza Pública que estuvieron adscritos al Batallón de Ingenieros n.° 5 Coronel Francisco José de Caldas, afirmaron que para la época en que era comandante el ahora Gr. (r) Luis Emilio Cardozo Santamaría [...] ocurrieron crímenes que son de competencia de la JEP”, indicó la JEP.

Agregó: “Durante la diligencia, el señor Edinson Montañez Ferrer, víctima sobreviviente de una operación militar ilegítima adelantada por integrantes del BICAL, señaló que el señor Gr. Luis Emilio Cardozo Santamaría lo había amenazado a él y al señor Jhon Edison Cardozo Quiñonez, otro sobreviviente; agregó que el mencionado miembro de la Fuerza Pública autorizó los crímenes cometidos por ese Batallón”.

Es de anotar que el salario del general Cardozo es similar al del general Giraldo, al estar en comisión en el exterior, y también contará con esquema de seguridad vitalicio.

El general Olveiro Pérez fue denunciado por varios militares por usarlos para trabajos domésticos. Foto: Suministrada a Semana API

Otro caso dentro del Ejército es el del cuestionado general Olveiro Pérez, quien pese a ser acusado por militares de usarlos como empleados de servicios domésticos aún sigue en la fuerza, y se desempeñó como inspector general del entonces comandante del Ejército Emilio Cardozo.

Así mismo, sigue activo el actual comandante de Educación y Doctrina, el general Federico Mejía, quien tiene una indagación de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de concierto para delinquir, por supuestos nexos con grupos criminales en el Cauca.

El general Federico Mejía tiene abierta una indagación en la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir. Foto: EJÉRCITO NACIONAL

Además, algunos militares han acudido ante las autoridades judiciales para declarar que el general Mejía dio la orden en 2024 de dejar en libertad a un presunto traficante de droga, como lo ha documentado SEMANA.

En la lista de generales activos que han salido en medio de cuestionamientos está el nombre del general Carlos Triana, exdirector de la Policía. Fuentes de la institución le confirmaron a SEMANA que el oficial se encuentra de comisión en Bélgica.

Es de anotar que Triana estuvo como director de la Policía cuando las disidencias de las Farc de alias Calarcá asesinaron a 13 uniformados al activar explosivos mientras un helicóptero aterrizaba en Amalfi, Antioquia. El presidente Gustavo Petro lo sacó del cargo, pero no de la institución.

Y los casos más recientes de generales que siguen devengando como activos son los de Luis Fernando Salgado, José Ricardo Hernández y Ricardo Roque.

Salgado y Hernández se encuentran mencionados en hechos de presunta corrupción, al parecer, por haber omitido sus funciones y no ejercer el control respectivo en un millonario contrato del Ejército que terminó denunciado en la Fiscalía General de la Nación, como lo reveló SEMANA.

Fuentes del Ejército le confirmaron a SEMANA que los tres oficiales se encuentran en trámite para que pasen al retiro, pero por el momento siguen activos sin funciones.