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Remezón de generales en el Ejército. Tres oficiales fueron llamados a calificar servicios

La decisión se tomó luego de varias indagaciones por presunta corrupción.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 8:33 p. m.
La decisión se tomó luego de varias indagaciones por presunta corrupción.
La decisión se tomó luego de varias indagaciones por presunta corrupción. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA conoció que varios generales fueron llamados a calificar servicios. Se trataría de al menos tres altos oficiales del Ejército Nacional que estarían implicados en indagaciones de presunta corrupción que se adelanta al interior de esa institución.

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Entre los nombres sobre los que se habrían tomado decisiones se encuentra el general Ricardo Roque, quien es el actual comandante del Ejército en el Guaviare.

También estarían en el listado los generales Luis Fernando Salgado Romero, comandante de la Sexta División, y el brigadier general Jorge Ricardo Hernández.

Ceremonia Militar del 20 de Julio Escuela de Cadetes General José María Córdova
SEMANA conoció que varios generales fueron llamados a calificar servicios. Foto: Juan Carlos Sierra

Frente al caso del general Yor William Cotúa, fuentes militares aseguraron que el oficial continúa en la institución y recibirá por su desempeño profesional en el terreno la cuarta división, de la que era comandante el general Roque.

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Fuentes del sector defensa confirmaron a SEMANA que se iniciarán las investigaciones, pero fueron tajantes en afirmar que había situaciones delicadas que no cayeron bien dentro del Gobierno nacional.

Incluso, los casos serían tan delicados que se estarían preparando las carpetas para hacerlas llegar a la Fiscalía General de la Nación.

Algunos de los oficiales hicieron parte del Comando de Ingenieros, unidad de la que SEMANA ha revelado varios episodios de presunta corrupción.

Incluso SEMANA había advertido por un presunto ‘roscograma’ en el Ejército con el Batallón de ingenieros.

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En el artículo titulado Así se estarían perdiendo miles de millones de pesos en el Comando de Ingenieros, la joya de la corona del Ejército. Hay generales activos salpicados, este medio presentaba documentos en los cuales se evidenciaban los posibles hechos irregulares.

Llama la atención lo que viene ocurriendo en el Comando de Ingenieros: la pasividad en las investigaciones en la Inspección del Ejército, donde está el general Olveiro Pérez (exinspector del Ejército), cuestionado por sus conductas con militares, a quienes utiliza como personal de oficios varios para él y su esposa.

El entonces inspector del Ejército estaba altamente cuestionado por usar a los integrantes de su esquema de seguridad para hacer algunos quehaceres, como comprar mercado, preparar desayuno, lavar ropa, barrer las instalaciones de su casa, labores que también tenían que cumplir bajo órdenes de la esposa del alto mando militar.

El general Ricardo Roque, comandante del Batallón de Ingenieros habló sobre el retiró de la denuncia sobre supuesta corrupción en su contra.
El general Ricardo Roque, excomandante del Batallón de Ingenieros, fue uno de los oficiales llamados a calificar servicios. Foto: Suministrada a Semana.

Pérez fue comandante de Ingenieros entre julio de 2021 y octubre de 2022, situación que, a ojos de algunos oficiales activos, le podría generar un conflicto de intereses, pues él sería juez y parte en las denuncias que lleguen sobre presunta corrupción durante su paso como comandante de Ingenieros.

El general Emilio Cardozo (excomandante del Ejército) fue comandante de Ingenieros entre diciembre de 2015 y abril de 2019. Cardozo es cercano a Pérez, a quien defendió tras su llegada como inspector del Ejército.

Hay que mencionar que quien fue segundo comandante del Ejército, es decir, otro hombre de confianza del general Cardozo, también fue comandante de Ingenieros.

Para 2022 y 2023, el comandante de Ingenieros fue el general Jorge Ricardo Hernández Vargas, el mismo que la inspección del Ejército pedía evaluar su salida de la institución militar mediante el llamamiento a calificar servicios. Por el contrario, hoy tiene el mando de la tropa en Valledupar.