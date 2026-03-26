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Aparece último video que grabó militar dentro de avión segundos antes de morir en accidente en Putumayo: lo envió a su familia

Después del viaje, el uniformado se iba a descansar junto a su familia, por lo que se le veía muy emocionado.

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Redacción Nación
26 de marzo de 2026, 10:15 a. m.
Soldado que sale en el video y una imagen del accidente.
Soldado que sale en el video y una imagen del accidente. Foto: Foto 1: Noticias RCN / Foto 2: AFP

Continúa el luto en Colombia por la muerte de 69 personas en el trágico accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo.

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Con el pasar de los días, se han ido conociendo más detalles que se relacionan con este triste hecho. En las últimas horas, se reveló el que sería el último video en el que se ve a los militares con vida pocos segundos antes del siniestro.

El audiovisual, que fue publicado por Noticias RCN, fue grabado por el soldado Juan Sebastián Chaverra, quien le envió el clip a su familia celebrando porque, después de ese viaje, se iba a reunir con ellos y a pasar unos días de descanso.

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Este uniformado, que tenía 23 años, lamentablemente fue una de las víctimas fatales de la caída de la aeronave. “Usted sabe cómo es, Villota. Las mejores, perro”, se le escucha decir.

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Chaverra se ve emocionado, incluso sacó una sonrisa e hizo un gesto con sus dedos, mientras que de fondo se alcanzan a ver algunos de sus compañeros ya montados en el avión y listos para lo que iba a ser el despegue.

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Numar Chaverra, tío de Juan Sebastián, habló con el medio mencionado y expresó el dolor que transitan como familia tras la muerte del soldado. “Para nosotros y, especialmente, para mí, la noticia del fallecimiento de Juan Sebastián fue muy difícil”, comentó.

“Era un joven muy divertido, muy despierto, con muchas ganas de vivir y de salir adelante”, añadió.

Soldados accidente avión
Accidente del avión en Putumayo y los nombres de los soldados que murieron. Foto: AFP

El familiar afirmó que el militar en repetidas oportunidades le expresó que siempre estaba pendiente de su mamá y que quería cumplir sus sueños para darle una mejor calidad de vida, empezando especialmente por la construcción de su propia casa.

Incluso, le había dicho que su idea era llevarla a vivir cerca de él, pues era consciente de que con su carrera en el Ejército se le iba a dificultar visitarla. “Él tomó la determinación de prestar el servicio militar y posteriormente siguió en ese ejercicio”, manifestó.

Ahora, la familia está a la espera del cuerpo de Juan Sebastián para darle el último adiós y sepultarlo en el municipio de Bojayá, en el departamento de Chocó, sitio en el que nació.