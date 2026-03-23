Nación

Se reporta accidente de un avión Hércules de la FAC con 100 personas a bordo, en Puerto Leguízamo

La información fue confirmada a SEMANA por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
23 de marzo de 2026, 10:35 a. m.
Foto de referencia de un avión hércules en el Cauca, transportando hombres de las fuerzas especiales del Ejército.
Foto de referencia de un avión hércules en el Cauca, transportando hombres de las fuerzas especiales del Ejército. Foto: Fuerzas Militares

En la mañana de este lunes festivo, un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidentó con 100 personas a bordo en Puerto Leguízamo, en Putumayo. La información fue confirmada a SEMANA por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El funcionario señaló que, hasta ahora, se desconocen las causas del accidente. En la aeronave, según las primeras informaciones, viajarían integrantes de marina y de la Policía Nacional.

En una publicación reciente en su cuenta de X, el ministro se refirió al trágico accidente del avión Hércules, que se accidentó mientras despegaba de Puerto Leguízamo, cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública.

Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, señaló el alto funcionario.

Nación

Petro se pronuncia sobre el accidente de avión de la FAC en Putumayo: “Espero que no tengamos muertos”

Nación

🔴 EN VIVO | Así avanza el plan retorno en Bogotá: reportan bajo flujo vehicular en las entradas por la Autosur, Autonorte, calle 80 y calle 13

Nación

Impactantes videos muestran cómo quedó el avión de la FAC tras trágico accidente en Putumayo: fuego, humo, muerte y tristeza

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 24 de marzo de 2026

Nación

ELN anunció el levantamiento del paro armado en Chocó: persiste el miedo a las confrontaciones

Cali

Tragedia en Valle del Cauca: padre e hijo menor de edad murieron en terrible accidente cuando iban en moto; una mujer quedó herida

Nación

Nueva investigación contra el presidente Petro en la Comisión de Acusación, esta vez por “presunta proliferación internacional de drogas” ilícitas

Medellín

Revelan detalles de los últimos segundos de la avioneta accidentada en Urrao, que dejó diez muertos: “Hubo un ascenso pronunciado”

Nación

Autoridades rescataron cuerpos de las diez víctimas del accidente aéreo en Urrao: estaban a 9.700 pies de altura

Mundo

Corea del Sur, tras trágico accidente que dejó 179 muertos, investigará si muro con el que chocó avión respetaba las normas

El ministro Sánchez informó que se activaron los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, y aseguró que ya se iniciaron las investigaciones del caso para determinar los motivos del accidente.

“Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, señaló

Y reiteró: “Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”.

Varios videos difundidos a través de las redes sociales muestran el impacto del accidente. En ellos se observa una enorme nube de humo negro levantarse detrás de algunos árboles.

En otro video se observa la aeronave envuelta en llamas y sus partes esparcidas por el lugar. En el fondo se escuchan los gritos de la comunidad que habita cerca de donde ocurrió el accidente, mientras intentan colaborar en las labores de rescate.

Hasta el momento se conoce que varias personas han sido rescatadas del accidente, sin precisar el número exacto, quienes están siendo trasladados a un puesto de salud cercano. En un audio que circula por redes sociales se habla de cerca de 15 personas rescatadas, pero habrían más.

Algunos militares que sobrevivieron al accidente están siendo auxiliados por habitantes de la zona, quienes los transportan en motos para que les brinden la respectiva atención médica

Cifras preliminares señalan que en el avión iban cerca de 120 pasajeros, pero no se conoce con exactitud el número total de muertos y heridos.

Desde el Ministerio de Defensa informaron que el accidente registrado en Putumayo está siendo verificado en terreno por las autoridades competentes, para poder entregar información oficial.

La Fuerza Aeroespacial confirmó que las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en el lugar de la tragedia atendiendo la emergencia.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, se pronunció tras lo hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, y lamentó lo sucedido.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los uniformados que se encontraban a bordo de la aeronave en cumplimiento de su deber, así como acompañaremos las investigaciones que se inicien para esclarecer lo ocurrido”, señaló.