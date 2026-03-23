Se reporta accidente de un avión Hércules de la FAC con 100 personas a bordo, en Puerto Leguízamo

En la mañana de este lunes festivo, un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidentó con 100 personas a bordo en Puerto Leguízamo, en Putumayo. La información fue confirmada a SEMANA por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El funcionario señaló que, hasta ahora, se desconocen las causas del accidente. En la aeronave, según las primeras informaciones, viajarían integrantes de marina y de la Policía Nacional.

En una publicación reciente en su cuenta de X, el ministro se refirió al trágico accidente del avión Hércules, que se accidentó mientras despegaba de Puerto Leguízamo, cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública.

“Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, señaló el alto funcionario.

El ministro Sánchez informó que se activaron los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, y aseguró que ya se iniciaron las investigaciones del caso para determinar los motivos del accidente.

“Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, señaló

Y reiteró: “Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”.

Varios videos difundidos a través de las redes sociales muestran el impacto del accidente. En ellos se observa una enorme nube de humo negro levantarse detrás de algunos árboles.

En otro video se observa la aeronave envuelta en llamas y sus partes esparcidas por el lugar. En el fondo se escuchan los gritos de la comunidad que habita cerca de donde ocurrió el accidente, mientras intentan colaborar en las labores de rescate.

Hasta el momento se conoce que varias personas han sido rescatadas del accidente, sin precisar el número exacto, quienes están siendo trasladados a un puesto de salud cercano. En un audio que circula por redes sociales se habla de cerca de 15 personas rescatadas, pero habrían más.

Algunos militares que sobrevivieron al accidente están siendo auxiliados por habitantes de la zona, quienes los transportan en motos para que les brinden la respectiva atención médica

Cifras preliminares señalan que en el avión iban cerca de 120 pasajeros, pero no se conoce con exactitud el número total de muertos y heridos.

Desde el Ministerio de Defensa informaron que el accidente registrado en Putumayo está siendo verificado en terreno por las autoridades competentes, para poder entregar información oficial.

La Fuerza Aeroespacial confirmó que las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en el lugar de la tragedia atendiendo la emergencia.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, se pronunció tras lo hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, y lamentó lo sucedido.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los uniformados que se encontraban a bordo de la aeronave en cumplimiento de su deber, así como acompañaremos las investigaciones que se inicien para esclarecer lo ocurrido”, señaló.