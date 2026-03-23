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Accidente del avión Hércules de la FAC en Putumayo deja 66 muertos y 57 heridos: todavía hay 4 personas desaparecidas

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que seis de los tripulantes de la aeronave fallecieron.

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Redacción Nación
23 de marzo de 2026, 8:30 p. m.
Un avión militar se estrelló este lunes 23 de marzo tras despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo.
Un avión militar se estrelló este lunes 23 de marzo tras despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: AP

El accidente del avión militar que se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, Putumayo, dejó un saldo preliminar de 66 personas muertas, 57 heridas, 4 desaparecidas, según las cifras oficiales más recientes que conoció SEMANA por parte de las Fuerzas Militares.

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De acuerdo con la información, de los 66 fallecidos, 57 son miembros del Ejército Nacional, otros 2 uniformados eran parte de la Policía Nacional y 6 más integraban la tripulación del vuelo por parte de las FAC.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes, 23 de marzo, cuando la aeronave recién despegaba del aeropuerto de Puerto Leguízamo con 128 ocupantes, entre ellos 11 de la tripulación, con destino a Puerto Asís.

De los 11 tripulantes, la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que seis de ellos murieron. “Como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida”, dijo la FAC.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, horas antes había confirmado que la tripulación "estaba debidamente cualificada” para adelantar el vuelo que cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, en Putumayo.

De acuerdo con la FAC, las personas que perdieron la vida fueron el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, la mayor Natalia Rojas Velandia, el subteniente Julián David González Herrera, el técnico primero Javier Fernando Méndez Torres y el técnico segundo Jhonthan Stid Pinzón Reyes.

En un comunicado de seis puntos, publicado en la cuenta de X del ministro Pedro Sánchez, se descartó también cualquier tipo de atentado contra la aeronave, ya que se había especulado sobre el impacto con un dron.

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales“, señaló el ministro Sánchez, al tiempo que explicó la razón por la que sonaba una detonación tras el impacto.

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Campesinos de la zona, consultados por la agencia AFP, dijeron que escucharon un “estruendo” al momento del impacto de la aeronave contra el suelo.

Sentí una explosión en el aire y, ya cuando miré, el avión venía cerca a la casa de mi parcela”, dijo el campesino Noé Mota.

Sánchez explicó que “como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales".

Este se convierte en el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes. El pasado 27 de febrero, en Bolivia, una aeronave de carga militar que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz y dejó al menos 24 muertos.