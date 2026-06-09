Alias Trusky, el capo de las drogas sintéticas en el Putumayo, fue capturado y enviado a la cárcel

El departamento de Putumayo ha sufrido las consecuencias de ser tierra fértil para los cultivos ilícitos, la fuente del narcotráfico; lo que es extraño es pensar que también aloja otra clase de sustancias como las drogas sintéticas, una dosis muy de las grandes ciudades, nada ancestral.

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Una investigación de la Fiscalía reveló cómo en una casa del municipio de Villagarzón, a 30 minutos de la capital del departamento, una población que le apuesta al turismo ambiental, un hombre se encargó de contaminar ese turismo con una oferta alucinógena, que no era yagé, sino drogas sintéticas.

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhon Fredy Agreda Mutumbajoy, alias Trusky, presunto responsable de la elaboración y comercialización de estupefacientes y sustancias sintéticas en una zona residencial de Villagarzón (Putumayo)”, dijo la Fiscalía.

Agreda Mutumbajoy se dedicó al tráfico en pequeñas dosis de los estupefacientes que incluían marihuana, cocaína y su reciente ingreso al mercado ilegal de las drogas sintéticas en una región del país donde predomina la naturaleza y el encuentro con la selva, incluso como forma de vida.

Capturado con armas de fuego y traumáticas, municiones, grameras y elementos utilizados para empacar las sustancias. Foto: Suministrada (API)

“Una fiscal adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Putumayo le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos”, señaló el ente acusador.

Alias Trusky parecía sentirse orgulloso de su actividad, porque de acuerdo con fuentes del proceso, algunos de sus propios vecinos, solo le faltaba poner un aviso en su puerta con el menú de sustancias ilícitas que ofrecía por redes sociales y en el mismo espacio de residencia.

“Los hechos investigados ocurrieron el pasado 6 de junio, en un inmueble ubicado en el barrio Villa del Sol de Villagarzón, donde, al parecer, Agreda Mutumbajoy se dedicaba a la comercialización de marihuana, bazuco y cocaína en pequeñas dosis. Asimismo, se estableció que presuntamente contaba con insumos y elementos para la elaboración de sustancias sintéticas, la cual también era comercializada”, dijo el fiscal a cargo del proceso.

Capturado con armas de fuego y traumáticas, municiones, grameras y elementos utilizados para empacar las sustancias. Foto: Suministrada (API)

Mientras capturaron a alias Trusky, en las diligencias de allanamiento y registro, se logró la incautación de estupefacientes, armas de fuego y traumáticas, municiones, grameras y elementos utilizados para empacar las sustancias.