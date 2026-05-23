Cae alias ‘La Cucha Mari’: el hallazgo que destapó su negocio ilícito millonario en Bosa y Soacha

Durante meses, una mujer conocida en el mundo delincuencial como alias ‘La Cucha Mari’ habría logrado pasar inadvertida mientras recorría calles de Bosa y Soacha.

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Según las investigaciones de la Policía, su edad y una aparente actividad como prestamista le permitían moverse sin despertar sospechas, mientras presuntamente comercializaba estupefacientes en distintos barrios de la zona.

Las autoridades sostienen que la mujer distribuía droga en sectores como Laureles y Piamonte, en Bosa, y también en el vecino municipio de Soacha. De acuerdo con la investigación, realizaba las entregas mientras caminaba por las calles, una modalidad con la que buscaba evitar controles y mantener un bajo perfil frente a las autoridades.

La presunta actividad ilegal terminó con un operativo adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación este viernes 22 de mayo, que permitió ejecutar una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Villa Anny, en la localidad de Bosa. Allí fue capturada en flagrancia alias ‘La Cucha Mari’ por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer haría parte del grupo delincuencial conocido como ‘Los Fronterizos’, organización señalada de participar en actividades relacionadas con la venta de drogas. Además, las autoridades estiman que la capturada podría generar ingresos cercanos a los 35 millones de pesos mensuales producto de esta actividad ilícita.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, explicó que durante el procedimiento fueron hallados elementos que fortalecerían la investigación en su contra.

“Esta ciudadana, apodada alias ‘La Cucha Mari’, es capturada por el delito de tráfico de estupefacientes, ya que en este registro de allanamiento se logra la incautación de un arma de fuego tipo revólver y más de 200 gramos de una sustancia estupefaciente”, indicó el oficial.

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Durante el operativo fueron incautados un revólver calibre 38 con munición, más de 200 gramos de estupefacientes, una gramera y diversos elementos utilizados para la dosificación de la droga. Según la Policía, estos elementos serían empleados para el almacenamiento, preparación y comercialización de las sustancias ilícitas.

Las autoridades también señalaron que alias ‘La Cucha Mari’ registra antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Tras ser presentada ante un juez de control de garantías, se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que, en lo corrido de 2026, ha realizado más de 530 capturas por tráfico de estupefacientes y más de 150 por otros delitos, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea 123 o del CAI más cercano.