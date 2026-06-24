Caso Natalia Villalba da un giro: alistan circular roja contra el británico mientras revelan que 15 personas ingresaron al apartamento antes del crimen

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba, la mujer encontrada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, sigue avanzando.

Fuerte temblor sacude Bogotá

En las últimas horas se conoció que las autoridades estarían preparando una circular roja de Interpol contra el ciudadano británico que estuvo en el inmueble poco antes de que fuera hallado el cuerpo de la víctima.

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, el extranjero ya estaría plenamente identificado por los investigadores y, según fuentes cercanas al proceso, habría salido de Colombia por la frontera con Ecuador el pasado 21 de junio. La medida internacional buscaría facilitar su ubicación y eventual captura para que responda ante la justicia colombiana.

Mientras avanzan las diligencias, la Fiscalía continúa reconstruyendo lo ocurrido dentro del apartamento. Uno de los hallazgos más recientes surgió tras revisar la minuta de seguridad del edificio, donde quedó registrado que 15 personas ingresaron al inmueble entre el 3 y el 17 de junio, información que ahora hace parte del material probatorio.

Entre esos ingresos, los investigadores, desde un inicio, han centrado su atención en dos visitantes extranjeros. El primero corresponde a un ciudadano estadounidense, quien permaneció varios días con Natalia Villalba a comienzos de junio. El segundo es el ciudadano británico, identificado como Matthew Foster, cuyo ingreso quedó registrado el 17 de junio, fecha en la que las autoridades estiman que habría ocurrido el crimen.

Matthew Foster, presunto asesino de Natalia Villalba en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

Las cámaras de seguridad también captaron al británico caminando por los pasillos del edificio con varias bolsas en las manos. Ese video es considerado una de las principales evidencias del caso y será complementado con la información que la Fiscalía solicitará a Migración Colombia para establecer con precisión sus movimientos antes y después de salir del país.

Expertos encuentran similitudes con el caso de Valentina Trespalacios

Las nuevas revelaciones también fueron analizadas en el programa Más allá del silencio, del periodista Rafael Poveda, donde especialistas en criminalística y psicología forense señalaron que existen elementos que recuerdan el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios.

El psicólogo forense Roberto Sicar explicó que el uso de una maleta para ocultar el cuerpo no sería un detalle menor, sino un intento por desaparecer la evidencia y retrasar el hallazgo de la víctima.

Además, advirtió que califica el perfil del hombre o de los sujetos como controladores y narcisistas; en varios casos recientes se observa un patrón que involucra a ciudadanos extranjeros que llegan a Colombia para sostener encuentros con mujeres y posteriormente ellas aparecen asesinadas.

El experto también sostuvo que el presunto responsable habría actuado de forma impulsiva. Según su análisis, decisiones como dejar el cuerpo dentro del apartamento e intentar alterar la escena, presuntamente abriendo la ducha del inmueble, reflejarían una actuación improvisada y no un plan perfectamente ejecutado.

Entretanto, Medicina Legal continúa adelantando los estudios para establecer la causa exacta de la muerte de Natalia Villalba, mientras los investigadores recopilan nuevas pruebas para esclarecer el feminicidio y determinar la responsabilidad de los involucrados.