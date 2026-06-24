Fuerte temblor sacude Bogotá

Un fuerte sismo sorprendió la tarde de este miércoles 24 de junio a habitantes de Venezuela y de varias regiones de Colombia. De acuerdo con un reporte preliminar de centros internacionales de monitoreo sísmico, el evento alcanzó una magnitud de 7.0 y tuvo una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, con epicentro cerca de la costa venezolana.
6 pm Temblor en Caracas pic.twitter.com/MNqKzUcZlI— Euclides Sotillo (@ESotilloF) June 24, 2026
En redes sociales, decenas de usuarios aseguraron haber sentido el movimiento en ciudades como Bogotá, Boyacá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta y otras zonas del país, mientras que en Venezuela los reportes provinieron de Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo y Acarigua, entre otras localidades.
En Boyacá también se sintió fuerte en un quinto piso. #temblor pic.twitter.com/B5DQhkQGl7— Jessica Inglés (@Jessicag_me) June 24, 2026
De manera preliminar, el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) ubicó el epicentro en la región costera de Venezuela, aproximadamente en las coordenadas 10,40° N y 68,46° O, con una profundidad de 10 kilómetros, datos que aún están sujetos a revisión por las autoridades sismológicas.
Temblor en caracas #temblorcacaras pic.twitter.com/lQhRcjKFTd— Edwar Rodríguez (@EdwarRop) June 24, 2026
Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños de consideración relacionados con el movimiento telúrico.
Organismos de emergencia en ambos países se encuentran recopilando información para establecer si el sismo dejó afectaciones materiales o personas lesionadas.
Tras los primeros reportes ciudadanos, el Servicio Geológico Colombiano actualizó la información del evento y elevó su magnitud a 7,0. La entidad precisó que se trató de un sismo de profundidad superficial (menor a 30 kilómetros), una característica que explica por qué el movimiento fue percibido en distintos puntos de Colombia y otros países de la región.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-06-24, 17:04 hora local. Magnitud 7.0, Profundidad 0 km, Near Coast of Venezuela #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/zEr4Cnq0lw— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 24, 2026
El organismo advirtió que el boletín es preliminar y los datos podrán modificarse conforme avance el análisis.
Por su parte, la Cruz Roja de Bogotá entregó varias recomendaciones para este tipo de sucesos.
🚨#Temblor | La @cruzrojabogota brinda recomendaciones para que tengas en cuenta antes, durante y después de un #sismo.— Cruz Roja Bogotá ⛑️🏥 (@cruzrojabogota) June 24, 2026
Es importante prepararnos, reducir riesgos, protegernos y mantener la calma. pic.twitter.com/RNEIsOgZWH
Tras el fuerte movimiento, la líder opositora venezolana María Corina Machado también reaccionó a través de sus redes sociales. En un mensaje dirigido a la población, expresó su solidaridad con las familias afectadas y pidió mantener la calma.
“Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”, escribió. Además, deseó que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento” y concluyó con un mensaje de esperanza: “Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”.
Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 24, 2026
Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento.
Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a…
Videos del temblor en Venezuela que se sintió en diferentes partes de Colombia
#Temblor en Bogotá a las 5:10 pm pic.twitter.com/gRZx97vsF8— Apostol de Peirano (@Fonsepanzer) June 24, 2026
#Urgente Varias emergencias por terremoto en #Venezuela. Reportan estructuras colapsadas en #Caracas. El sismo se sintió en #Bucaramanga. #Sismo #Temblor #Colombia pic.twitter.com/5k7MsEb6Gt— Javier Rodríguez Periodista (@javier_dia) June 24, 2026
🔴🇻🇪#venezuela | Primeros videos #sismo Un terremoto de magnitud 7,1 golpea A 41 km de Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela · #Lindol #Terremotoven #terremoto #venezuela #earthquake,#joshtve 📷Video: 1 #joshtve #venezuelaterremoto #temblor #venezuelaearthquake pic.twitter.com/E5MwZR3383— Joshtve_ (@Joshtve_) June 24, 2026