Fuerte temblor sacude Bogotá

Un fuerte sismo sorprendió la tarde de este miércoles 24 de junio a habitantes de Venezuela y de varias regiones de Colombia. De acuerdo con un reporte preliminar de centros internacionales de monitoreo sísmico, el evento alcanzó una magnitud de 7.0 y tuvo una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, con epicentro cerca de la costa venezolana.

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En redes sociales, decenas de usuarios aseguraron haber sentido el movimiento en ciudades como Bogotá, Boyacá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta y otras zonas del país, mientras que en Venezuela los reportes provinieron de Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo y Acarigua, entre otras localidades.

De manera preliminar, el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) ubicó el epicentro en la región costera de Venezuela, aproximadamente en las coordenadas 10,40° N y 68,46° O, con una profundidad de 10 kilómetros, datos que aún están sujetos a revisión por las autoridades sismológicas.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños de consideración relacionados con el movimiento telúrico.

Organismos de emergencia en ambos países se encuentran recopilando información para establecer si el sismo dejó afectaciones materiales o personas lesionadas.

Tras los primeros reportes ciudadanos, el Servicio Geológico Colombiano actualizó la información del evento y elevó su magnitud a 7,0. La entidad precisó que se trató de un sismo de profundidad superficial (menor a 30 kilómetros), una característica que explica por qué el movimiento fue percibido en distintos puntos de Colombia y otros países de la región.

El organismo advirtió que el boletín es preliminar y los datos podrán modificarse conforme avance el análisis.

Por su parte, la Cruz Roja de Bogotá entregó varias recomendaciones para este tipo de sucesos.

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Tras el fuerte movimiento, la líder opositora venezolana María Corina Machado también reaccionó a través de sus redes sociales. En un mensaje dirigido a la población, expresó su solidaridad con las familias afectadas y pidió mantener la calma.

“Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”, escribió. Además, deseó que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento” y concluyó con un mensaje de esperanza: “Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”.

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