Bogotá avanza en la construcción de un sistema de energía solar que busca llevar beneficios económicos directamente a los hogares.

La infraestructura que se instala en el Centro de Felicidad (CEFE) El Tunal hace parte de un proyecto que también contempla el CEFE San Cristóbal y que permitirá beneficiar a cerca de 2.000 familias mediante la generación de energía solar comunitaria.

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¿Cómo llegará la energía solar a los hogares?

La particularidad del proyecto está en que la energía generada por los paneles no será destinada únicamente al funcionamiento de los dos Centros de Felicidad.

El modelo contempla una distribución de la electricidad generada para beneficiar también a los hogares que hacen parte de la Comunidad Energética.

Según la Alcaldía de Bogotá, el 10 % de la energía producida será utilizado para abastecer los CEFE, mientras que el 90 % restante será distribuido entre los hogares vinculados al programa.

Cada familia recibirá aproximadamente el 60 % del consumo de su vivienda, lo que se traducirá en un alivio económico en la factura durante cinco años.

El proyecto fue diseñado para beneficiar a 2.000 familias, con 1.000 hogares asociados a cada uno de los dos Centros de Felicidad.

Los hogares seleccionados están ubicados en las localidades de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Sumapaz y Rafael Uribe Uribe.

La generación solar comunitaria permitirá que los hogares vinculados reciban una parte de la energía producida por los sistemas fotovoltaicos instalados en las cubiertas de los CEFE.

La Alcaldía estima que este mecanismo representará un alivio aproximado del 60 % del valor de la factura de energía de los hogares beneficiarios durante el periodo establecido para el programa.

No significa que los beneficiarios vayan a recibir un descuento directo y fijo del 60 % sobre toda su factura.

La información oficial señala que los hogares recibirán aproximadamente el 60 % del consumo energético de sus viviendas a través de la generación comunitaria, lo que tendrá un impacto en el valor que deben pagar.

El proyecto fue estructurado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

La Secretaría Distrital de Hacienda informó que se trata del primer proyecto aprobado bajo esta estrategia en Bogotá y que contempla la implementación de dos sistemas de generación solar fotovoltaica tipo ONGRID en los CEFE El Tunal y San Cristóbal.

En esa documentación se identificaron 1.994 hogares beneficiarios.

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A través del mecanismo de Obras por Impuestos, avanza la construcción del sistema solar del Centro de Felicidad (CEFE) El Tunal, un proyecto que beneficiará a más de 2.000 familias y contribuirá a una Bogotá más… pic.twitter.com/cXfZ3ARvp2 — Enlaza GEB (@EnlazaGEB) August 8, 2026

El sistema solar del CEFE El Tunal ya alcanzó el 50 % de avance

El proyecto dio un nuevo paso el pasado 21 de julio, cuando la Alcaldía de Bogotá informó que el sistema de paneles solares instalado en el CEFE El Tunal alcanzó un 50 % de ejecución física durante el primer recorrido oficial de las obras.

El Distrito señaló que la infraestructura completa está prevista para entrar en operación a finales de 2026.

La intervención no se limita al escenario deportivo y recreativo ubicado en el sur de Bogotá.

El proyecto contempla también la instalación de otro sistema fotovoltaico en el CEFE San Cristóbal.

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Entre los dos sistemas sumarán aproximadamente 2 megavatios de capacidad instalada, cerca de 1 MW en cada equipamiento.

En el caso del CEFE El Tunal, la instalación ya supera los 1.500 paneles solares, de acuerdo con la información entregada por la Alcaldía en abril, mientras continúan llegando materiales para completar la infraestructura.