Pronóstico del clima para la semana del 5 al 9 de octubre: Ideam advierte fuertes lluvias y temperaturas elevadas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante esta semana, entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre, se presentarán lluvias en diferentes sectores del país, mientras que varias regiones registrarán temperaturas elevadas.

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De acuerdo con el comunicado emitido este lunes 5 de octubre, las precipitaciones tendrán mayor presencia en zonas del norte y occidente de Colombia.

El Ideam también señaló que el paso de la onda tropical número 55 favorecerá un aumento de las lluvias el jueves, especialmente en sectores del norte del territorio nacional.

Clima para la segunda semana de octubre Foto: Ideam

Al mismo tiempo, se esperan temperaturas máximas elevadas en áreas de las regiones Caribe, Insular, Pacífica, Amazonía y Orinoquía, además de sectores del Bajo y Medio Magdalena.

Lunes 5 de octubre

Para este lunes se pronostican lluvias fuertes en sectores del sur de Magdalena y Cesar, el centro y sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, así como en el occidente de Cundinamarca.

También podrían registrarse precipitaciones fuertes y dispersas en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Chocó, Cauca y Nariño.

Las lluvias moderadas estarán presentes en el sur de La Guajira y en sectores de Caldas, Risaralda y Quindío. En San Andrés también se esperan precipitaciones de este tipo.

Por otra parte, se prevén lluvias ligeras y dispersas en zonas de Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Tolima, Guainía y Amazonas.

El Ideam también contempla un aumento de las temperaturas en Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Huila, Vichada, Guaviare, Casanare, Guainía, Vaupés y Caquetá. En La Guajira, Atlántico, Meta, Putumayo y Amazonas predominarían condiciones secas.

Martes 6 de octubre

Para el martes, las lluvias fuertes podrían extenderse por el centro y norte del Cesar, la región del Catatumbo en Norte de Santander, el sur de Magdalena, Bolívar, Córdoba y Santander.

El pronóstico también contempla precipitaciones fuertes en el norte de Boyacá, el occidente de Cundinamarca y amplios sectores de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En las regiones de Arauca, Casanare, Guainía y el piedemonte de Caquetá también podrían presentarse lluvias de mayor intensidad.

Las precipitaciones moderadas se esperan en el sur de La Guajira y sectores de Atlántico, Sucre, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Meta, Vichada, Guaviare, Vaupés y Caquetá.

En el Caribe insular se pronostican lluvias generalizadas, especialmente en Providencia y los cayos cercanos.

Mientras tanto, Huila, Cesar, Norte de Santander, Vichada y Guainía podrían registrar temperaturas elevadas. En Putumayo y Amazonas predominaría el tiempo seco.

Lluvias en gran parte del país para la semana del 5 al 9 de octubre. Foto: Ideam

Miércoles 7 de octubre:

El panorama lluvioso se mantendría el miércoles en buena parte del país. Se prevén precipitaciones fuertes en sectores de La Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba y el sur de Bolívar, además de Norte de Santander y Santander.

Antioquia, el occidente de Boyacá, Caldas, Risaralda, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño también podrían recibir lluvias fuertes.

El pronóstico incluye además a Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare y Putumayo.

Las lluvias moderadas se presentarían en sectores de Atlántico, Sucre, Quindío, norte de Huila, Meta, Vaupés y Amazonas. En el norte de Bolívar, Boyacá y el oriente de Cundinamarca podrían presentarse precipitaciones ligeras y dispersas.

En contraste, Boyacá y Caquetá tendrían predominio de tiempo seco, mientras que Cesar, Huila, Amazonas, Vichada y Guaviare podrían registrar temperaturas elevadas.

A sacar el paraguas: Ideam emite pronóstico para los próximos días y estas son las zonas donde más lloverá

Jueves 8 de octubre:

El jueves sería uno de los días con mayor actividad de lluvias debido a la influencia de la onda tropical número 55.

Según el Ideam, se esperan lluvias fuertes principalmente en sectores de La Guajira, Norte de Santander, Santander, el norte de Antioquia y el sur de Córdoba.

También podrían presentarse acumulados importantes de precipitación en Magdalena, el sur del Chocó y sectores del centro de Cauca y Nariño.

Las lluvias moderadas se prevén en Atlántico, Bolívar, Sucre, el occidente de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. También podrían registrarse en sectores de Caldas, Risaralda, Tolima, Huila, Vichada, Putumayo, Caquetá y Amazonas.

En zonas de Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés, además del Caribe insular, se esperan lluvias ligeras y dispersas.

Viernes 9 de octubre:

Para cerrar la semana, el Ideam pronostica lluvias fuertes en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Córdoba y Santander, el occidente de Cundinamarca y el oriente de Boyacá.

La actividad de las precipitaciones también sería significativa en amplios sectores de Chocó, Cauca y Nariño.

Se esperan lluvias moderadas en el sur de La Guajira y en sectores de Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

Putumayo, Caquetá, Vaupés y Amazonas también podrían registrar lluvias moderadas, mientras que en Sucre, Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Arauca y Meta se prevén precipitaciones ligeras y dispersas.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estiman lluvias ligeras y de corta duración.

Bogotá tendrá aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias en varias localidades de la capital. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

La capital tendrá una semana marcada por las lluvias. El Ideam prevé precipitaciones frecuentes durante estos días, con una mayor intensidad especialmente el lunes, miércoles y viernes.

Las lluvias tendrían mayor incidencia en sectores del norte y centro de Bogotá, por lo que se recomienda a los habitantes de estas zonas estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas.