La Policía Metropolitana de Bogotá descubrió a una mujer en el Aeropuerto Internacional El Dorado con 27 kilos de marihuana, con lo que sería una nueva modalidad de tráfico de drogas ocultas en calzado.

Este es el misterioso lugar donde la Policía encontró más de 50 kilos de marihuana en El Dorado

Esta captura se logró gracias a la vigilancia de las autoridades a la mujer a través de las cámaras de seguridad de la terminal aérea. Al identificar conductas sospechosas, abordaron a la mujer y, tras inspeccionarla, dejaron al descubierto su presunto delito.

Las autoridades identificaron la nueva modalidad de tráfico: la ciudadana llevaba 215 gramos de marihuana ocultos en las plantillas de sus zapatos. De inmediato, la detuvieron por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Mujer capturada en el aeropuerto internacional El Dorado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá - API

Paralelamente, uniformados adscritos a la Estación de Policía Aeropuerto dieron un segundo golpe al tráfico de drogas y esta vez, gracias a un canino antinarcótico, identificaron varios kilos de marihuana en el aeropuerto.

Un segundo golpe cuando intentaban traficar en cajas de productos de aseo

El segundo golpe reportado por la Policía Metropolitana involucra 20 cajas que cargaban productos de aseo y que las autoridades descubrieron gracias a la alerta de un canino.

Uno de los caninos antinarcóticos del aeropuerto, conocido como ‘Jeico’, alertó a los uniformados de turno sobre unas cajas que llevaban varios productos de aseo que no fueron especificados y que tenían como destino Leticia, Amazonas.

Cuando las autoridades realizaron las respectivas verificaciones de las cajas, se encontraron con que las cajas contenían los productos junto a 20 paquetes que tenían en su interior más de 27 kilos de marihuana.

La mercancía fue incautada y está bajo la disposición de las autoridades competentes.

Incautación de marihuana gracias a la alerta de un canino antinarcóticos. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá - API

Cayó en el Aeropuerto El Dorado cargamento de marihuana camuflado en gomitas: la Policía entregó detalles

Estos dos importantes golpes al narcotráfico se suman a las más de 7 toneladas que este año ha incautado la Policía Metropolitana de Bogotá. La institución celebra estos resultados que se han logrado, según ellos, gracias a sus actividades preventivas y operativas.