La Fiscalía confirmó que Kevin Alejandro Álvarez Monroy fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado después de ser extraditado desde España.

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Este sujeto fue ubicado en la ciudad de Madrid debido a que tenía una circular azul de la Interpol, por lo que una vez arribó al país fue detenido por miembros del CTI y la Policía Nacional.

Álvarez es señalado de conformar una de las oficinas de cobro de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del ‘Clan del Golfo’, con injerencia en el departamento del Meta.

Las investigaciones realizadas hasta el momento dan cuenta de que el hombre estaría involucrado en extorsiones contra comerciantes y pobladores, una situación que genera temor y que se repite en muchos casos en esta zona del país.

En un principio, de acuerdo con el ente investigador, el hoy procesado será imputado por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio.

Frente a este último delito, la información obtenida por las autoridades lo señala de estar involucrado en el asesinato del líder social Juan Carlos Nieto Calvario, ocurrido en febrero de 2022 en Cabuyaro, en el mencionado departamento.

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Por este hecho, ya en el 2024 había sido capturado José Alirio Castañeda Rodríguez, alias Jirafa, señalado entonces como cabecilla armado de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego y presunto responsable del homicidio.

Se espera que en las próximas horas un fiscal de la Unidad Especial de Investigación presente a Álvarez Monroy ante un juez de control de garantías para que se legalice su captura, se formule la imputación y muy seguramente se solicite medida privativa de la libertad en un centro carcelario.

La Fiscalía publicó un video del momento exacto en el que Álvarez llegó a la terminal aérea de la capital del país y fue detenido por los agentes. Además, también se ve cuando es subido a una patrulla y sacado del sitio.