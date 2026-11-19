La Sijín y la Sipol —adscritas a la Policía de Bogotá— registraron la sede de Bogotá de la Universidad Nacional por solicitud de la propia institución y encontraron elementos que amenazarían a los estudiantes para cometer vandalismo en protestas.

Se presentan disturbios en la Universidad Nacional por protestas del petrismo en Bogotá

Tanto en la Facultad de Sociología como en la de Derecho hallaron elementos sospechosos, luego de que la propia universidad solicitara esta intervención.

Las autoridades encontraron pancartas, máscaras antigas, tarros de pintura y “prendas empleadas para amenazar estudiantes y cometer vandalismo”; lo que llamó la atención de las autoridades y de la universidad que es epicentro de manifestaciones a lo largo del año.

Hallazgos en la Universidad Nacional, sede Bogotá. Foto: Suministrado a SEMANA

Las autoridades concluyeron que estos hallazgos tienen el potencial de amenazar a los estudiantes y tendrían el propósito de incitarlos a las protestas.

Esta investigación oficial fue aclarada luego de que Catalina Toro, la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, rechazara el proceso y lo calificara de “irrupción de la Fuerza Pública” en el edificio Gabriela Pérez Echeverry, durante la madrugada del jueves.

Toro reconoció que no tenía conocimiento de los motivos de la intervención oficial, pero aun así rechazó el actuar de las autoridades en las horas previas a las marchas programadas.

Hallazgos en la Universidad Nacional, sede Bogotá. Foto: Universidad Nacional

“En mi calidad de decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, rechazo categóricamente cualquier ingreso de la Fuerza Pública al campus y a las instalaciones de la Facultad”, se lee en el comunicado de Toro.

La jornada de manifestaciones de este jueves 19 de noviembre fue convocada por el petrismo y la sede bogotana de la Universidad Nacional de Colombia tuvo un papel protagónico en la tarde con los enfrentamientos que se prolongaron hasta la noche.

La Unidad Nacional Antidisturbios y unos encapuchados que se escudaron en las instalaciones universitarias se enfrentaron durante la tarde en el marco de las protestas convocadas en rechazo de la Ley de Rescate Económico propuesta por el Gobierno.

Aunque la protesta estatal generó llaga en la opinión pública, en los últimos días se corrigieron algunos de los puntos más polémicos de esta; sin embargo, la oposición siguió dejando en pie la jornada de manifestaciones que tuvo como protagonista a Gustavo Petro en Cali.