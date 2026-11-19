Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara del Pacto Histórico, presentó su hoja de vida con un título falso, de acuerdo con información difundida por la Universidad Nacional. SEMANA rastreó los documentos y constató aparentes irregularidades.

Para acceder a un cargo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2025, por 78 millones de pesos, Estrada certificó que estudió en la institución de educación superior pública más importante del país.

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La congresista se acreditó como ingeniera en Minas y Metalurgia, y radicó un diploma expedido el 16 de noviembre de 2021. También mostró las calificaciones que, supuestamente, alcanzó durante los 10 semestres de estudio.

En conversación con SEMANA, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, indicó que esta persona nunca estuvo matriculada en la institución. Así las cosas, esta mujer presentó documentos falsos para acceder al contrato en la Dian.

La congresista Luz Verónica Estrada Holguín. Foto: Pantallazo de video del canal del Congreso de la República

SEMANA constató que, según los archivos de la representante a la Cámara, ella cursó el primer semestre universitario entre agosto y noviembre de 2016. No obstante, se graduó del colegio el 25 de noviembre de 2027.

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, del municipio de Caramanta, Antioquia, expidió el diploma de bachiller de media técnica, especialidad comercio, en esa fecha: “Dado en Caramanta, Antioquia, a los 25 días del mes de noviembre de 2017″.

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El rector Peña reiteró a SEMANA que ninguna persona puede cursar un pregrado sin haber superado la etapa del colegio.

Hasta ahora, la representante a la Cámara no se ha pronunciado. El Pacto Histórico adelantará una investigación para esclarecer los hechos y varias voces en el Legislativo le piden la renuncia.

Ella podría enfrentar un proceso legal por las aparentes irregularidades.

El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, manifestó: “Muy extraño que, bajo la dirección del señor Luis Eduardo Llinas Chica, en la Dian, se haya certificado el título, tarjeta profesional y experiencia de la representante Verónica Estrada del Pacto Histórico, que hoy parecen ser falsos, y luego ese mismo director de la Dian sea nombrado en la UTL de la señora Estrada”.