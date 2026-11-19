El presidente Abelardo De La Espriella anticipó en sus redes sociales que la Fuerza Aérea adelantó una operación contra una organización criminal en el Valle del Cauca.

“Nuestra Fuerza Aérea acaba de realizar un bombardeo contra un objetivo narcoterrorista en el departamento del Valle del Cauca”, informó el jefe de Estado.

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El primer mandatario agregó que este jueves, 19 de noviembre, entregará detalles a la opinión pública cuando la información esté consolidada.

“Mañana, una vez consolidada la información operacional, le comunicaré al país los detalles y resultados de esta operación. Firme por la patria”, dijo De La Espriella.

El mandatario nacional aterrizará en la ciudad de Cali en las próximas horas. Según la Casa de Nariño, tiene previsto un encuentro de la jurisdicción ordinaria y la Corte Constitucional.

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno nacional, este sería el décimo bombardeo que adelantan las Fuerzas Militares durante la administración de Abelardo De La Espriella.

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Los blancos de las autoridades han sido los integrantes de las disidencias de las Farc que comandan alias Iván Mordisco y alias Calarcá, y se han adelantado operativos en varias regiones.

No solo se ha atacado a esas estructuras. Los objetivos también han sido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, que se fortalecieron durante el gobierno de Gustavo Petro.

Fuerzas Militares (imagen de referencia). Foto: León Darío Peláez (Semana)

La misión de De La Espriella es adelantar todas las operaciones posibles para debilitar a los grupos armados ilegales haciendo uso de todas las capacidades disponibles.

Justamente, este miércoles se recibió un gran respaldo de Estados Unidos con la donación de una aeronave.

“Estados Unidos entregó a la Fuerza Aérea una aeronave Hércules C-130 completamente operativa, con mejoras en navegación, comunicaciones y control de hélices, que fortalece la movilidad aérea y el soporte a las operaciones militares y misiones humanitarias”, detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado.