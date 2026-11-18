El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegará este miércoles 18 de noviembre a Bogotá para sostener reuniones con las principales autoridades de Defensa de Colombia. La visita tiene como propósito revisar la cooperación militar entre los dos países, abordar las amenazas que representan los grupos armados ilegales y concretar nuevos mecanismos de apoyo estadounidense a las capacidades operativas de la Fuerza Pública.

La llegada del funcionario fue confirmada por el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, quien anunció que se reunirá con Hegseth y recibirá el primero de una serie de aviones militares C-130 Hércules. Durante una intervención ante el Congreso, el jefe de la cartera señaló que podrían llegar otras dos aeronaves de ese modelo, aunque precisó que ese asunto deberá conversarse con el representante del Gobierno estadounidense.

Cámara de EE.UU. frena moción de censura contra el secretario de Defensa Pete Hegseth

De acuerdo con la agenda preliminar, Hegseth aterrizará hacia la 1:00 de la tarde en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) y tiene previsto regresar a Estados Unidos en horas de la noche. En los encuentros también participará el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth. Foto: AFP

Uno de los asuntos previstos será el uso de drones por parte de organizaciones armadas ilegales. Las autoridades revisarán las posibilidades de fortalecer las capacidades de respuesta frente a estos dispositivos, así como otros mecanismos de asistencia y cooperación en materia de seguridad.

Otro de los puntos de la agenda será el denominado Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para coordinar acciones regionales contra los carteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales transnacionales. Colombia formalizó su incorporación a este mecanismo en agosto, durante la llegada al poder de Abelardo De La Espriella.

Este es el alto funcionario de EE. UU. que lideró la captura de Maduro y confirmó su visita a Colombia

La entrega del C-130 Hércules será otro de los resultados concretos de la visita. Se trata de un avión de transporte táctico utilizado para movilizar tropas, equipos y suministros. Este modelo puede transportar hasta 94 personas, 74 camillas o un vehículo blindado. La eventual incorporación de dos aeronaves adicionales también estará sobre la mesa, aunque el ministro Mora no confirmó que su entrega ya esté acordada.

Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa, confirmó la visita de Hegseth. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La visita ocurre pocos días después de la llegada a Colombia del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien estuvo en el país para fortalecer la cooperación militar. Su desplazamiento coincidió con el cierre de ejercicios conjuntos en los que participaron 350 militares estadounidenses y 400 colombianos.

Revelan conclusión de la reunión entre el general Caine y el Comandante de las FF.MM. en Bogotá

En agosto, Hegseth había anunciado que Colombia se incorporaría al Escudo de las Américas y afirmó que el Gobierno colombiano había solicitado colaboración estadounidense para enfrentar a las organizaciones que calificó como narcoterroristas.