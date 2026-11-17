En el marco del apoyo militar entre Estados Unidos y Colombia, el ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó que en las próximas horas arribará al país el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y otros funcionarios del gobierno Trump.

“Viene el secretario de Guerra mañana, me voy a ver con él, y nos va a entregar el primer avión C130 y creo que van a venir dos más, eso lo vamos a hablar con él”, dijo Mora.

En las últimas semanas, Colombia recibió la visita de tres altos mandos militares estadounidenses: el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto; el general Joseph A. Ryan, comandante del Ejército de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental; y el mayor general Brey Hopkins, subjefe de ese comando.

Sus agendas incluyeron cooperación militar, inteligencia y lucha contra el narcotráfico

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había calificado la semana pasada de “mutuamente beneficiosa” la coalición con aliados de América Latina y el Caribe contra los cárteles de la droga.

Por su parte, el presidente Donald Trump convocó en marzo pasado una cumbre en Doral (Florida) para fundar la alianza Escudo de las Américas, centrada en luchar contra el crimen organizado y contra la influencia de países extranjeros en la región, particularmente China.

Cámara de EE.UU. frena moción de censura contra el secretario de Defensa Pete Hegseth

Como parte de esa nueva coalición, la quincena de países integrantes activaron igualmente una alianza militar “anticarteles”, conocida por sus siglas en inglés como CCC.

“Lo maravilloso de la ‘Triple C’ es que es mutuamente beneficiosa. Ellos pueden salvar sus países y recuperar sus calles. Nosotros podemos impedir que las drogas y las pandillas lleguen a nuestro país”, aseguró en su momento Hegseth.

Pete Hegseth impulsa el combate contra el crimen organizado y los carteles de la droga en Colombia. Foto: SEMANA / AP

Cabe recordar que Hegseth supervisó y encabezó desde el ámbito civil del Pentágono la Operación Resolución Absoluta (Operation Absolute Resolve), la incursión militar estadounidense ejecutada la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.