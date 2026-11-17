El portaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt llegó este domingo a Oriente Medio, según informaciones de prensa, elevando a tres el número de navíos de este tipo desplegados por Washington en la región, siendo este el tercero de su tipo en llegar a esas aguas. Cada uno cuenta con casi 5.000 marineros y decenas de aviones de combate a bordo.

Este despliegue, reportado por National News y por el periodista Barak Ravid de Axios, se produce en momentos en que se recrudecen los combates en la región. El domingo, Irán reivindicó un ataque con drones contra Baréin, aliado de Estados Unidos, poniendo fin a una pausa en los ataques dentro del conflicto.

Esto dijo Donald Trump sobre la continuidad de la guerra en Irán tras las elecciones de medio término

El portaviones partió de San Diego en septiembre, acompañado por otros buques de guerra. Ahora se suma al USS George H.W. Bush, que salió de Virginia en marzo, y al USS George Washington, desplegado desde Japón en mayo.

La República Islámica también lanzó drones contra Baréin el viernes, los primeros ataques desde septiembre contra países del Golfo ricos en hidrocarburos, que han sido intensamente golpeados por la guerra que estalló en febrero.

El Theodore Roosevelt (CVN 71), un portaaviones de propulsión nuclear. Foto: AP

El presidente estadounidense, Donald Trump, prevé abordar el conflicto durante una reunión multilateral esta semana con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladímir Putin, indicó un funcionario el viernes.

Meses de esfuerzos diplomáticos no han logrado poner fin a la guerra, que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel que causaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin tendrán una reunión inédita: los dos temas que podrían cambiar el rumbo mundial

Esto se da mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que se toma “muy en serio” cualquier amenaza contra Washington, después de la aparición de informaciones de que Irán planeaba atacar altos funcionarios en la capital, posiblemente con una bomba radioactiva.

Preguntado al respecto durante una visita a Filipinas, Trump respondió: “Si existe (tal amenaza), pagarán un precio como ningún otro país ha pagado jamás”, aseguró. “Espero que no sea así, pero nos lo tomamos muy en serio porque resulta que están locos”, agregó.

Trump volvió a advertir a Irán este martes. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Citando a siete funcionarios anónimos, la cadena estadounidense CNN señaló que, según los servicios de inteligencia, Irán preparaba ataques a altos cargos del gobierno de Trump con una bomba sucia, que mezcla explosivos con material químico o radioactivo.

Según las fuentes citadas por el medio, el plan iraní parecía más un intento de tener opciones abiertas que “un indicio de un ataque inminente”. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, aseguró que era una información “inventada” que buscaba “preparar el terreno” para “nuevas agresiones y atrocidades” contra su nación.

¿Puede haber un ataque nuclear próximamente?: experto habló sobre países que piden prepararse con kit de emergencia

Con las negociaciones para poner fin a la guerra estancadas, Irán lanzó tres ataques en los últimos cinco días sobre Baréin, que acoge una gran base del ejército estadounidense. Catar, mediador clave en el conflicto, hizo un llamado a la “contención” y advirtió sobre el riesgo de una escalada.

*Con información de AFP.