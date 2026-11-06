EE. UU. ofrece 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear iraní

Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares “y una posible reubicación” por información sobre el programa nuclear iraní, según anunció el ejército, pese a las reiteradas afirmaciones del presidente Donald Trump de que ha sido eliminado.

Líder supremo de Irán envía mensaje tras elecciones en EE. UU., en medio de tensiones por un posible ataque nuclear

Esta información puede referirse a “sus instalaciones, equipos y personal asociado, como aquellos pertenecientes a la comunidad científica”, indicó el Comando Central estadounidense (Centcom), responsable de las operaciones en Oriente Medio, en un comunicado en X.

Rewards for Justice is offering a reward of up to $20 million and possible relocation for information about Iran’s nuclear program, including its facilities, equipment, and associated personnel, such as those in the scientific community, or the movement of any of the above. Submit a tip: https://t.co/A8uRQJSosj — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

Se trata de una recompensa de hasta 20 millones de dólares y la posible reubicación por información sobre el programa nuclear de Irán, incluidas sus instalaciones, equipos y personal asociado, como los miembros de la comunidad científica, o sobre el traslado de cualquiera de los elementos mencionados anteriormente.

“Irán es el único Estado no poseedor de armas nucleares que produce uranio con un nivel de enriquecimiento tan elevado”, dice el comunicado.

“Los expertos estiman que esta cantidad, si se enriquece aún más, podría ser suficiente para fabricar varias armas nucleares”, asegura el anuncio de recompensa.

Donald Trump estaría planeando un ataque contra irán Foto: Composición semana/Foto AP/Amirhosein Khorgooi / AP / Adobe Stock

Desde el inicio de la guerra en Irán, desencadenada por bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel en febrero, Trump ha repetido en múltiples ocasiones que “no se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”.

El sábado, aseguró de nuevo haber “neutralizado su capacidad nuclear”. “Todavía tenemos que ocuparnos, diría yo, de uno o dos sitios, pero podemos hacer eso en 10 minutos”, dijo el mandatario republicano a periodistas, al aludir en particular a la montaña Pickaxe.

Según los servicios de inteligencia estadounidenses, se sospecha que ese punto alberga un complejo nuclear subterráneo.

Teherán ha negado que allí se realicen labores nucleares, y defiende su derecho a la energía nuclear civil.

Irán siempre ha negado cualquier intención de desarrollar su capacidad de armas nucleares Foto: Getty Images

Pese a los recientes bombardeos estadounidenses sobre la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, continúan las negociaciones bajo mediación catarí para poner fin al conflicto.

El intento de reclutamiento por parte del Centcom recuerda a los que llevó a cabo la CIA con oficiales del ejército chino a comienzos de 2026, cuando Pekín anunció que tomaría “todas las medidas necesarias” contra las aspiraciones extranjeras de espionaje.