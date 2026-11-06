Estados Unidos aumenta millonarias recompensas en contra de los líderes del Tren de Aragua

El Gobierno de Estados Unidos anunció un aumento de las recompensas por información que conduzca al arresto o condena de los tres principales líderes del Tren de Aragua, organización criminal venezolana que Washington designó como organización terrorista extranjera. Las ofertas suman hasta 50 millones de dólares y buscan facilitar la captura de Yohan José Romero, Giovanni Vicente Mosquera Serrano y Juan Gabriel Rivas Núñez.

El anuncio fue hecho este jueves 5 de noviembre por Thomas “Tommy” Pigott, portavoz del Departamento de Estado, quien informó que la medida fue coordinada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley con el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia.

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La mayor recompensa corresponde a Yohan José Romero, conocido con el alias de “Yohan Petrica”. Estados Unidos elevó de 4 millones a 20 millones de dólares la suma ofrecida por información que permita su captura o condena. Según documentos judiciales citados por el Departamento de Estado, Romero es el actual líder del Tren de Aragua y dirige actividades de la organización, entre ellas el narcotráfico, la extracción ilegal de oro en Venezuela y asesinatos.

El Departamento de Estado aumentó las recompensas contra los tres cabecillas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por Giovanni Vicente Mosquera Serrano, conocido como “Giovanni” y “el Viejo”, la recompensa aumentó de 5 millones a 15 millones de dólares. Washington lo identifica como uno de los segundos al mando de Romero y señala que supervisa las operaciones del grupo en Estados Unidos, Colombia y América Central.

Mosquera Serrano también aparece en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. De acuerdo con el comunicado, ha dirigido múltiples actos de violencia relacionados con robos, extorsiones y secuestros. Además, enfrenta cargos por distribución internacional de cocaína y conspiración para distribuir esa droga.

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La tercera recompensa, también de hasta 15 millones de dólares, fue anunciada por primera vez contra Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”. Según la información judicial citada por el Departamento de Estado, Rivas Núñez es el otro segundo al mando de Romero y tiene bajo su supervisión las operaciones del Tren de Aragua en Venezuela.

El Departamento de Justicia también hace parte de la coordinación para la captura de los hombres. Foto: Getty Images

Los tres hombres fueron imputados el 29 de julio de 2026 mediante una acusación sustitutiva presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. Los cargos incluyen conspiración para proporcionar, proveer e intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. En el caso de Mosquera Serrano, la acusación también incluye delitos relacionados con la distribución internacional de cocaína.

Las nuevas ofertas de recompensa fueron autorizadas por el secretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP). Este mecanismo busca apoyar las labores de las autoridades estadounidenses para desmantelar organizaciones criminales que operan en distintos países.

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El Departamento de Estado pidió a quienes tengan información sobre los tres fugitivos que se comuniquen con el FBI al número +1-281-787-9939, habilitado para llamadas y mensajes de texto, WhatsApp y Telegram.