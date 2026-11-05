En Bogotá se dio golpe contundente al Tren de Aragua: cayeron estos dos miembros en Engativá y Kennedy

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció la captura de dos presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado Tren de Aragua tras la ejecución de la Operación Kratos.

EE. UU. sanciona al Tren de Aragua tras millonarios robos a cajeros automáticos

Las detenciones, desarrolladas por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, permitieron neutralizar el accionar delictivo de alias Rosmer y alias Yoiber en las localidades de Kennedy y Engativá.

Este es el documento con el que Abelardo De La Espriella firmó la extradición de alias Larry Changa, fundador del Tren de Aragua

Investigaciones adelantadas durante cinco meses por las autoridades judiciales permitieron establecer que la red focalizaba sus ilícitos coordinando hurtos a establecimientos comerciales para posteriormente exigir pagos extorsivos.

Las cuotas cobradas oscilaban entre los $200 mil y $400 mil pesos mensuales a cambio de no atentar contra la vida de los propietarios, sus colaboradores o sus familias, identificándose un total de 16 víctimas entre comerciantes y miembros del gremio de bicitaxistas.

Roles en la estructura y medida carcelaria

En el reparto de funciones delictivas, las pesquisas determinaron que alias Rosmer integraba el brazo armado de la facción y coordinaba la logística de los robos y el recaudo del dinero, mientras que alias Yoiber realizaba las intimidaciones directas contra los ciudadanos.

¡A la cárcel presuntos integrantes del Tren de Aragua! Durante la #OperaciónKratos se capturaron dos personas, quienes habrían extorsionado a comerciantes y bicitaxistas en #Kennedy y #Engativá, afectando al menos a 16 víctimas con exigencias de hasta $400.000 mensuales. https://t.co/uWvF2Gr907 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 5, 2026

Durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares utilizados para las presiones extorsivas y lograron una afectación directa a las rentas ilícitas del grupo estimada en 50 millones de pesos. El general Cristancho enfatizó que la institución no permitirá que las estructuras criminales conviertan la extorsión en un mecanismo de control territorial.

Tras ser presentados ante las autoridades judiciales correspondientes, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra ambos procesados por los delitos de extorsión y concierto para delinquir, al tiempo que la Policía Nacional instó a la ciudadanía a denunciar este delito a través de la línea 165 del GAULA.