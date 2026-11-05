La tarde de este jueves 5 de octubre registra fuertes precipitaciones en varios puntos de Bogotá, las cuales han afectado la movilidad para cientos de conductores que circulan por la ciudad.
Los más recientes reportes compartidos por la Secretaría Distrital de Movilidad indican múltiples encharcamientos en distintos corredores y avenidas de la capital, entre ellas las siguientes:
- Av. Gaitán Cortés con Av. Boyacá
- NQS con carrera 33
- Av. Boyacá con calle 60 sur
- Rafael Uribe, calle 48 con carrera 5
🌧️Se presenta encharcamiento en:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 5, 2026
📍Av. Gaitán Cortés con Av. Boyacá
📍NQS con carrera 33
📍Av Boyacá con calle 60 sur
📍Rafael Uribe, calle 48 con carrera 5.
⚠️ Ten en cuenta: La lluvia reduce la visibilidad y disminuye la capacidad de frenado. pic.twitter.com/qk5D9bAjCM
Las fuertes lluvias también han provocado los cierres de distintos transportes públicos. TransMilenio informó que el servicio de TransMiCable de Ciudad Bolívar tuviera que ser cerrado temporalmente hasta que se mejoraran las condiciones.
El sistema troncal también avisó que, a causa de las inundaciones que se presentan en la Av. Caracas con calle 11, no hay paso para la flota troncal en el sentido sur-norte.
⏰ #TMAhora (3:33 p. m.)— TransMilenio (@TransMilenio) November 5, 2026
📍 Avenida Caracas con calle 11:
⛈️❌ Por inundaciones en la zona, no hay paso para la flota troncal en sentido sur - norte, debido a obstrucción de maletines para el cruce de peatones.#Actualización
📍 TransMiCable en Ciudad Bolívar:
❌🚠 El… pic.twitter.com/1NUawq71mc
Las precipitaciones también han provocado inundaciones. En la localidad de San Cristóbal se reporta a un vehículo de TransMilenio afectado por el aguacero intenso que se mantiene en Bogotá.
📍Localidad de San Cristóbal— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 5, 2026
🌧️Se presenta inundación por fuertes lluvias, sobre la Carrera 5 A con calle 31 sur.
🚒Unidad de @BomberosBogota y @IDIGER en desplazamiento. pic.twitter.com/XGZZF96cTB
Recomendaciones para conducir bajo la lluvia
El registro de fuertes lluvias afecta de bastantes formas la conducción de un vehículo, ya que estas se encargan de alterar de manera significativa las condiciones de la vía y la capacidad de reacción de los conductores.
Las grandes precipitaciones nublan la visibilidad del usuario, pudiendo llegar a perjudicarlo, ya sea cayendo en un encharcamiento o incluso provocando un siniestro.
La marca de carros Jeep emite una serie de consejos que todos los conductores deberían aplicar en caso de estar manejando bajo lluvias fuertes, para evitar complicaciones.
Los hábitos que reducen los riesgos son los siguientes:
- Mirar más lejos de lo habitual: En una buena conducción segura bajo la lluvia, no solamente hay que estar atento al vehículo que se encuentre por delante, sino que también hay que ampliar la lectura de la vía para prevenir frenadas, tráfico detenido, charcos, desvíos o cambios repentinos.
- Evitar alguna distracción al volante: Mirar el celular o conducir con exceso de confianza son algunos de los hábitos que no hay que tener al conducir.
- Frenar de manera progresiva y con anticipación: En caso de reducir la velocidad, lo ideal es hacerlo de manera suave. Si se llega a frenar tarde o con brusquedad, podría estar comprometiendo la estabilidad del vehículo.
- Reconocer cuándo es mejor no continuar: Si la lluvia ya es demasiado intensa, la vía se encuentra inundada o la visibilidad es mínima, lo primordial es la seguridad, por lo que se aconseja esperar en un lugar seguro y esperar a que las condiciones se mejoren.