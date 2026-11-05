La tarde de este jueves 5 de octubre registra fuertes precipitaciones en varios puntos de Bogotá, las cuales han afectado la movilidad para cientos de conductores que circulan por la ciudad.

La multa poco conocida que puede sorprender a carros y motos en temporada de lluvias

Los más recientes reportes compartidos por la Secretaría Distrital de Movilidad indican múltiples encharcamientos en distintos corredores y avenidas de la capital, entre ellas las siguientes:

Av. Gaitán Cortés con Av. Boyacá

NQS con carrera 33

Av. Boyacá con calle 60 sur

Rafael Uribe, calle 48 con carrera 5

Las fuertes lluvias también han provocado los cierres de distintos transportes públicos. TransMilenio informó que el servicio de TransMiCable de Ciudad Bolívar tuviera que ser cerrado temporalmente hasta que se mejoraran las condiciones.

El sistema troncal también avisó que, a causa de las inundaciones que se presentan en la Av. Caracas con calle 11, no hay paso para la flota troncal en el sentido sur-norte.

Las precipitaciones también han provocado inundaciones. En la localidad de San Cristóbal se reporta a un vehículo de TransMilenio afectado por el aguacero intenso que se mantiene en Bogotá.

Recomendaciones para conducir bajo la lluvia

El registro de fuertes lluvias afecta de bastantes formas la conducción de un vehículo, ya que estas se encargan de alterar de manera significativa las condiciones de la vía y la capacidad de reacción de los conductores.

Las grandes precipitaciones nublan la visibilidad del usuario, pudiendo llegar a perjudicarlo, ya sea cayendo en un encharcamiento o incluso provocando un siniestro.

La marca de carros Jeep emite una serie de consejos que todos los conductores deberían aplicar en caso de estar manejando bajo lluvias fuertes, para evitar complicaciones.

Los conductores que transitan por Bogotá deben extremar las precauciones ante las lluvias y los encharcamientos registrados en distintos corredores. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los hábitos que reducen los riesgos son los siguientes: