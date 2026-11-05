Shakira hace historia: nominada al Salón de la Fama de los Compositores 2027 junto a Lady Gaga

La cantautora barranquillera Shakira ha recibido una de las distinciones más significativas de la industria musical al ser anunciada oficialmente entre los nominados para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en su edición 2027.

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La artista barranquillera comparte esta postulación con destacadas figuras globales como Lady Gaga, P!NK, Sia y Jack White, en un selecto grupo que busca exaltar el legado de los creadores de los éxitos más importantes del repertorio internacional.

El Songwriters Hall of Fame, con sede en Estados Unidos, es una institución dedicada a honrar el trabajo y el impacto de los autores que han moldeado la música popular del último siglo.

De acuerdo con los estatutos de la organización, un compositor o equipo de autores es elegible para la nominación una vez transcurridos 20 años desde el primer lanzamiento comercial representativo de su catálogo.

En el caso de Shakira, su nominación abarca una destacada trayectoria en la que ha destacado tanto por la composición como por el desarrollo conceptual de su música en español e inglés.

Su catálogo incluye producciones de resonancia global como Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever, La Tortura e Inevitable, temas que no solo marcaron hitos comerciales sino que permitieron la penetración de la música latina en mercados anglosajones y globales.

Shakira Foto: Foto: Tomada instagram Shakira

La lista de nominados para la promoción de 2027 refleja una amplia diversidad de géneros, épocas y estilos dentro de la industria musical.

Junto a Shakira, la categoría de creadores contemporáneos incluye a figuras del pop global como Lady Gaga y P!NK, así como a la cantautora australiana Sia, reconocida tanto por sus interpretaciones como por escribir éxitos masivos para otros artistas (entre ellos Diamonds de Rihanna o Cheap Thrills junto a Sean Paul).

El listado de nominados también rinde homenaje a veteranos de la música rock y pop:

Debbie Harry y Chris Stein , fundadores de Blondie y compositores de clásicos inolvidables como Call Me , Heart of Glass , Rapture y One Way or Another .

, fundadores de Blondie y compositores de clásicos inolvidables como , , y . Gerry Beckley y Dewey Bunnell , integrantes de la agrupación de rock America, recordados por composiciones icónicas como A Horse With No Name y Ventura Highway .

, integrantes de la agrupación de rock America, recordados por composiciones icónicas como y . George Alan O’Dowd (Boy George), líder de la banda inglesa Culture Club, autor de himnos ochenteros como Karma Chameleon, Do You Really Want To Hurt Me y Victims.

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Según la información divulgada por la organización, el proceso de votación permanecerá abierto para los miembros elegibles del Songwriters Hall of Fame hasta el 14 de diciembre de 2026. Tras la contabilización de los sufragios, se anunciará oficialmente la lista definitiva de los compositores que serán inducidos.

Los artistas que resulten electos serán ingresados solemnemente durante la ceremonia de inducción y entrega de premios que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York en el transcurso de 2027, en un evento que reunirá a los líderes más prominentes de la industria del entretenimiento.