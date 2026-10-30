Shakira aplaza por segunda vez su concierto en Egipto: esta es la nueva fecha para cantar frente a las pirámides

Shakira anunció este viernes 30 de octubre un nuevo aplazamiento de su esperado concierto frente a las pirámides de Guiza, en Egipto. La presentación, que inicialmente estaba programada para el 7 de abril de 2026 y posteriormente fue reprogramada para el 28 de noviembre del mismo año.

La noticia fue comunicada por la propia artista a través de un mensaje dirigido a sus seguidores egipcios, en el que expresó su tristeza por tener que modificar nuevamente los planes de un espectáculo que considera uno de los grandes sueños de su carrera.

“Actuar en Egipto, junto a las pirámides, es uno de los sueños de mi carrera, y me parte el corazón tener que esperar un poco más para poder estar juntos”, manifestó la barranquillera.

La artista también explicó que la decisión responde a las circunstancias actuales de la región y a la necesidad de garantizar la seguridad de quienes asistirán al evento.

“Debido a la situación actual en la región, y priorizando ante todo la seguridad y el bienestar de todos, hemos tomado la difícil decisión de posponer el concierto”, señaló.

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La artista colombiana explicó que la seguridad del público es la prioridad ante la situación que atraviesa Oriente Medio. El espectáculo, que estaba previsto para noviembre, ahora se realizará en abril de 2027. Foto: Instagram @shakira

El anuncio representa un nuevo cambio en el calendario de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que ha llevado a Shakira a diferentes escenarios de América y otras regiones del mundo. La cantante aseguró que espera reencontrarse con sus seguidores el próximo año y agradeció la paciencia y el cariño que han demostrado durante la espera.

“¡Egipto, allá voy! La nueva fecha es, oficialmente, el 2 de abril de 2027. ¡Les prometo que la espera valdrá la pena!”, expresó.

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Shakira compartió escenario con la reina del Carnaval de Barranquilla, Salwa Maloof. Foto: X @alejandrochar

El cambio de fecha está relacionado con la situación de seguridad en Oriente Medio. La cantante y su equipo decidieron modificar el calendario del espectáculo ante las circunstancias que atraviesa la región, con el bienestar de los asistentes como prioridad.

No es la primera vez que el conflicto militar en la zona afecta los planes de la artista. En marzo de 2026, las tensiones regionales obligaron a reprogramar varios conciertos de su gira por Oriente Medio, entre ellos el espectáculo que tenía previsto ofrecer en las pirámides de Guiza.

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Shakira Foto: Foto: Tomada instagram Shakira

El concierto de Shakira en Egipto tiene un significado especial dentro de su trayectoria artística. La cantante regresará a las pirámides de Guiza casi 20 años después de su última presentación en ese lugar.

La artista ya había actuado frente a los monumentos egipcios en 2007, durante su gira Oral Fixation Tour. Su regreso estaba previsto como una de las presentaciones más destacadas de la etapa internacional de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Mientras el concierto en Egipto enfrenta nuevos cambios, la gira mundial de Shakira continúa consolidándose como uno de los grandes hitos de su carrera.

El 29 de enero de 2026, Billboard confirmó que Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se había convertido en la gira de música hispana más taquillera de todos los tiempos. De acuerdo con cifras de Billboard Boxscore, la producción había recaudado 421,6 millones de dólares y vendido 3,3 millones de entradas en 86 espectáculos reportados.

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Alejandro Sanz le dedicó mensaje a Shakira tras cantar con ella en Madrid. Foto: Instagram: @alejandrosanz

Con esos números, la colombiana superó el récord que hasta entonces tenía el mexicano Luis Miguel con su gira Luis Miguel Tour 2023-2024, que alcanzó ingresos de 409,5 millones de dólares y vendió cerca de 2,9 millones de entradas.

El logro fue destacado por la propia artista, quien manifestó que romper ese récord representaba un nuevo hito después de tres décadas de carrera musical.

La gira comenzó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil, y está vinculada al álbum Las Mujeres Ya No Lloran, publicado en marzo de 2024. El disco marcó una nueva etapa en la carrera de la cantante y reunió canciones que abordan temas como el desamor, la transformación personal y la fortaleza emocional.

Según Billboard, el récord de la gira también se refleja en la trayectoria acumulada de la artista: hasta enero de 2026, Shakira había vendido 4,9 millones de entradas en 206 conciertos reportados, con ingresos de 529,7 millones de dólares a lo largo de su carrera.