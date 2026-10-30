La polémica que rodea a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, suma un nuevo capítulo. Reporteros del diario británico Daily Mail aseguraron haber encontrado presunto material de abuso sexual infantil en una bodega que el hombre de 82 años alquilaba en Rosarito, México, donde vivió antes de trasladarse a Filipinas. El hallazgo, que fue reportado el viernes 30 de octubre de 2026, se conoce mientras las autoridades filipinas adelantan una investigación por señalamientos similares.

La información vuelve a poner bajo escrutinio la relación entre Thomas y su hija, la duquesa de Sussex, con quien no mantiene contacto desde 2018. También amplía un caso que comenzó a hacerse público el pasado 22 de octubre, cuando Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan, denunció ante las autoridades el supuesto hallazgo de cientos de imágenes de abuso sexual infantil en la antigua residencia de su padre, en Cebú, Filipinas.

El hombre ha rechazado públicamente los señalamientos y las autoridades todavía deben establecer el origen, contenido y contexto del material incautado.

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En 2021 Meghan le dijo a Oprah Winfrey que la relación con Thomas estaba irremediablemente dañada. Allegados a Meghan anotan que se debe a su temor de que lo que hablen termine en los tabloides. Foto: Getty Images

Las nuevas revelaciones surgieron el viernes 30 de octubre, cuando el Daily Mail publicó un reportaje sobre una bodega de almacenamiento que Thomas Markle habría alquilado desde 2017 en Rosarito Beach, una localidad mexicana cercana a la frontera con Estados Unidos.

Según el periódico británico, sus periodistas consiguieron acceder al depósito después de que el hombre dejara de pagar el alquiler durante aproximadamente dos años. En su interior, aseguraron haber encontrado revistas con imágenes de abuso sexual infantil, fotografías y negativos que supuestamente mostrarían a menores desnudas, además de más de 50 cintas de video cuyo contenido no ha sido establecido públicamente.

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El medio también informó sobre el hallazgo de libros relacionados con sexualidad, una torre de computador, instrucciones para borrar discos duros y un plato de papel con referencias a la llamada dark web. Entre las fotografías descritas por los reporteros habría imágenes de una menor asiática, algunas de ellas desnuda, y una fotografía en la que aparecería un hombre con características físicas similares a Thomas Markle.

El Daily Mail afirmó que notificó al FBI sobre lo encontrado en el depósito. En Filipinas, las autoridades confirmaron que adelantan una investigación a través del grupo especializado en trata de personas y abuso y explotación sexual infantil en internet, con sede en Cebú.

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El ministro del Interior filipino, Jonvic Remulla, explicó que la Policía Nacional inspeccionó la antigua vivienda de Thomas Markle y encontró dispositivos electrónicos y material que está siendo sometido a análisis. Entre los elementos incautados figuran teléfonos celulares, computadores, discos duros y una cámara. Los investigadores obtuvieron autorización judicial para realizar los respectivos exámenes forenses.

La investigación busca establecer qué contienen realmente los archivos, si corresponden a material ilegal y si existe evidencia suficiente para vincularlos con Thomas Markle.

La controversia también ha reavivado la historia de una de las rupturas familiares más conocidas de la realeza británica. Meghan Markle no mantiene una relación con su padre desde 2018, cuando se preparaba para casarse con el príncipe Harry.

La fractura familiar se hizo pública después de que Thomas Markle reconociera que había participado en fotografías preparadas con paparazis antes de la boda real. Posteriormente, anunció que no asistiría a la ceremonia celebrada en mayo de ese año, alegando problemas de salud. Desde entonces, padre e hija han protagonizado diferentes episodios de distanciamiento y declaraciones públicas.

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Sin embargo, Meghan reveló recientemente que su decisión de mantenerlo alejado de su familia también estuvo relacionada con las acusaciones que conoció años atrás. En un comunicado divulgado el 23 de octubre, la duquesa aseguró que había recibido información sobre una carta enviada a las autoridades británicas con señalamientos preocupantes contra su padre.

“Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz”, expresó Meghan, quien manifestó su solidaridad con los menores que pudieran haber resultado afectados.