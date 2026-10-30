Tabla del descenso tras la derrota de Jaguares ante Pereira: dos equipos se quieren salvar

Este viernes, 30 de octubre, la Liga BetPlay 2026-ll tiene desarrollo en su quinta fecha. Dos partidos clave en la tabla de posiciones, y uno de ellos con implicación directa en el acumulado del descenso.
Así fue el resultado entre Deportivo Pereira y Jaguares:
- Deportivo Pereira 1 - 0 Jaguares de Córdoba
Anderson Plata (71′) anotó el gol del triunfo para Deportivo Pereira, en un resultado que pone en jaque a Jaguares de Córdoba en la tabla del descenso.
Los cordobeses tenían que ganar para no darle ventaja a Cúcuta, y aunque no están oficialmente descendidos, complicaron absolutamente su estancia en la Liga BetPlay para 2027.
Fecha 5🏆 Liga Betplay Dimayor 2026 - III 💪¡Victoria Matecaña! Por nuestra hinchada, por todos aquellos que alentaron los 90 minutos desde la Plazoleta Risaralda.💛❤️ Deportivo Pereira 1️⃣ Jaguares 0️⃣ https://t.co/gOYgn0iNpJ— Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) October 30, 2026
Tabla del descenso: Jaguares queda en jaque y Cúcuta respira
Jaguares de Córdoba queda último (20) en la tabla del descenso con 31 puntos en 35 partidos jugados (0.8857 de promedio). Penúltimo (19) asoma Boyacá Chicó, que ya está oficialmente descendido (promedio 9.9027).
Por tanto, hay dos equipos que pelean por no descender al Torneo BetPlay 2027: Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo. Caso contrario, Internacional de Bogotá, Alianza FC y Llaneros se salvaron y están oficialmente en la Liga BetPlay para 2027.
Cúcuta Deportivo asoma en la casilla 18 de la tabla del descenso, con 37 puntos en 35 juegos (1.0571 de promedio).
|Pos.
|Equipo
|2024 PJ
|2024 PTS
|2025 PJ
|2025 PTS
|2026 PJ
|2026 PTS
|Totales PJ
|Totales PTS
|PRO
|20
|Jaguares F.C.
|0
|0
|0
|0
|35
|31
|35
|31
|0,8857
|19
|Boyacá Chicó F.C.
|38
|33
|40
|36
|35
|33
|113
|102
|0,9027
|18
|Cúcuta Deportivo
|0
|0
|0
|0
|35
|37
|35
|37
|1,0571
|17
|Internacional de Bogotá
|38
|55
|40
|24
|36
|48
|114
|127
|1,1140
|16
|Alianza Valledupar F.C.
|38
|33
|40
|58
|35
|35
|113
|126
|1,1150
|15
|Llaneros F.C.
|0
|0
|40
|45
|35
|39
|75
|84
|1,1200
|14
|Deportivo Pereira
|38
|61
|40
|46
|35
|27
|113
|134
|1,1858
Entre Cúcuta y Jaguares, el de mejor margen es el motilón. Depende de sí mismo para quedarse en la A, mientras que los felinos aguardan porque el equipo de Norte de Santander no sume más unidades.
Próximos partidos de Jaguares de Córdoba
- 3 de noviembre de 2026: Deportivo Pasto vs. Jaguares de Córdoba
- 8 de noviembre de 2026: Jaguares de Córdoba vs. Atlético Bucaramanga
- 12 de noviembre de 2026: Cúcuta Deportivo vs. Jaguares de Córdoba
Próximos partidos de Cúcuta Deportivo
- 4 de noviembre de 2026: Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe
- 8 de noviembre de 2026: Junior de Barranquilla vs. Cúcuta Deportivo
- 12 de noviembre de 2026: Cúcuta Deportivo vs. Jaguares de Córdoba