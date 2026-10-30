Histórico cambio al arbitraje de España: certera decisión se verá tras los partidos de LaLiga

LaLiga de España dará un paso hacia una mayor transparencia arbitral. A partir de la undécima jornada, los colegiados comenzarán a ofrecer declaraciones a los medios de comunicación después de determinados encuentros, siendo esta una iniciativa que busca explicar su labor y acercar sus decisiones a los aficionados.

La medida es fruto de un acuerdo entre LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el sindicato arbitral AESAF. La propuesta, impulsada por Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), pretende abrir nuevos canales de comunicación entre los encargados de impartir justicia y el público.

Las entrevistas se realizarán a pie de campo, en formato de zona flash, y estarán a cargo de las cadenas que poseen los derechos televisivos del campeonato: DAZN y Movistar+. En esta primera etapa participarán los árbitros de dos partidos por jornada, elegidos previamente por el CTA, con un colegiado asignado a cada plataforma.

Entre los primeros compromisos contemplados aparecen el derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad, en San Mamés, y el enfrentamiento entre Levante y Atlético de Madrid.

La iniciativa también tendrá una compensación económica para los colegiados. LaLiga destinará cerca de 500.000 euros a un bono audiovisual que se distribuirá entre los árbitros de Primera y Segunda División por su participación en este proyecto.

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Esta disposición se suma a otras estrategias de comunicación que el CTA ha desarrollado recientemente, como las entrevistas previas a determinados encuentros y el espacio ‘Tiempo de Revisión’, dedicado al análisis de las decisiones arbitrales más relevantes de cada jornada.

El objetivo es fortalecer la confianza en el arbitraje español en un contexto marcado por las controversias alrededor del VAR y las interpretaciones de las jugadas polémicas. Sin embargo, el nuevo formato tendrá un alcance limitado: no todos los árbitros comparecerán cada jornada ni estarán obligados a responder por cada acción discutida durante los partidos.

Juan Martínez Munuera, árbitro central del clásico Barcelona vs. Real Madrid Foto: Europa Press via Getty Images

Con esta decisión, el fútbol español modifica una de sus prácticas tradicionales y apuesta por dar mayor visibilidad a quienes habitualmente ejercen su función lejos de los micrófonos.

Fecha 11 de LaLiga y partidos donde los árbitros hablarán por primera vez:

Viernes 30 de octubre

Villarreal 0-0 Espanyol – 3:00 p. m.

Sábado 31 de octubre

Levante vs. Atlético de Madrid – 8:00 a. m.

Rayo Vallecano vs. Celta de Vigo – 10:15 a. m.

Real Betis vs. Málaga – 12:30 p. m.

Barcelona vs. Alavés – 3:00 p. m.

Domingo 1 de noviembre

Getafe vs. Sevilla – 8:00 a. m.

Racing de Santander vs. Real Madrid – 10:15 a. m.

Elche vs. Valencia – 12:30 p. m.

*Athletic Club vs. Real Sociedad – 3:00 p. m.

Lunes 2 de noviembre