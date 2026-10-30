Juan Manuel Rengifo le quitó a James Rodríguez su primer gol con Nacional: estaba solo

James Rodríguez estuvo muy cerca de marcar su primer gol con Atlético Nacional. El volante cucuteño ya lleva dos asistencias, pero todavía no ha podido marcar con la camiseta del cuadro verdolaga.

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En la victoria contra Santa Fe tuvo una gran oportunidad sobre el minuto 55; sin embargo, Juan Manuel Rengifo se anticipó y dejó a James con el grito de gol ahogado en el pecho.

Todo surgió en una descolgada de Andrés Felipe Román por la banda derecha. El lateral sirvió la pelota al corazón del área chica y Rengifo le ganó la posición a Emanuel Olivera para rematar contra la portería de Weimar Asprilla, pero no se dio cuenta que atrás venía un compañero mejor ubicado.

Segundos antes, James Rodríguez había picado en diagonal y estaba sin marca para empujarla al fondo de la red. Finalmente Asprilla atajó el balón con la pierna izquierda, evitando lo que hubiera sido el tercer tanto de Atlético Nacional en el partido (aplazado) por la quinta fecha de la Liga BetPlay.

Declaraciones de Juan Manuel Rengifo

Afortunadamente para Atlético Nacional esta ocasión desperdiciada no tuvo mayores consecuencias en el marcador. El cuadro verdolaga ganó frente a Santa Fe y se consolidó como líder en la tabla de posiciones con 35 puntos.

James Rodríguez no habló con la prensa como de costumbre, pero Rengifo sí dio declaraciones y habló sobre su posición como ‘falso 9′ en el esquema de Lucas González. “Fue algo que los profes vieron que podía aportar al equipo. Se hizo un buen trabajo, también íbamos alternando con Sarmiento y James”, explicó.

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“Es un trabajo de todos y a mí me tocó partir de ahí. También tenía claro lo que debía hacer y creo que se hizo un buen trabajo”, apuntó Rengifo.

El cuerpo técnico de Nacional viene probando alternativas ante la falta de delanteros. Chicho Arango se lesionó de gravedad y estará varias semanas fuera de las canchas, mientras que Alfredo Morelos no fue convocado por una decisión que Lucas explicó en rueda de prensa.

Rengifo admitió que esta es una posición nueva para él. “Que yo me acuerde no había jugado ahí. Uno cuando está chiquito busca y es todocampista, entonces sabe qué es lo que tiene que hacer: atacar intervalos, apoyarse cuando está de espalda y creo que se hizo un buen trabajo”, apuntó.

En el próximo partido ya debería estar de vuelta Morelos, quien regresó hace poco de una lesión muscular y apenas está retomando el ritmo de competencia para quedar completamente disponible. Su aporte será fundamental en lo que resta del ‘todos contra todos’, la semifinal de la Copa BetPlay y, por supuesto, la fase de cuadrangulares en la Liga.