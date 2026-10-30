Boca Juniors vs. River Plate: canal de TV y hora exacta para ver el superclásico de Argentina

Este domingo, 1 de noviembre, se disputa una edición más del superclásico de Argentina en el Estadio La Bombonera. Boca Juniors y River Plate se verán las caras en un duelo clave por la clasificación a la siguiente fase de la Liga Argentina.

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: canal y hora para ver el clásico de líderes en la Bundesliga

Tres colombianos estarán disponibles para el partido estelar: Álvaro Montero y Sebastián Villa apuntan a sumar minutos con el conjunto xeneize, mientras que Rafael Santos Borré espera por su oportunidad en el cuadro millonario.

El superclásico de Boca vs. River está programado para iniciar el domingo a la 1:00 de la tarde (hora de Colombia) y la transmisión oficial será por ESPN 2.

Los usuarios de dispositivos móviles también tienen la opción de seguirlo a través del plan premium de Disney+, aunque es necesaria una suscripción activa al servicio de streaming.

Así llegan Boca y River al superclásico

¿Alcanza con haber jugado el superclásico para afrontarlo como director técnico? Leonardo Ponzio encara el domingo en La Bombonera su primer Boca-River como entrenador millonario, mientras Rodolfo Arruabarrena llega respaldado por una victoria como DT del xeneize en el Monumental.

Ponzio, de 44 años, no desembarca, sin embargo, como un desconocido a la cita más apasionante del fútbol argentino. El excapitán disputó numerosos superclásicos con la camiseta de River Plate y fue protagonista de algunos de los capítulos más recordados de la histórica rivalidad.

Su gran reto será trasladar esa experiencia que tuvo como jugador al trabajo táctico y sacar un resultado positivo de esta visita a la cancha máximo rival.

Richard Ríos se retorció de dolor: sufrió lesión en Arabia y tiene en vilo a la Selección Colombia

El superclásico encuentra a Boca Juniors inmerso en una temporada exigente: disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla, está en las semifinales de la Copa Argentina, pelea por el torneo clausura y busca terminar al frente de la tabla anual para asegurarse un lugar en las copas internacionales de 2027.

“Es un clásico, saben cómo es. Los pequeños detalles (...) Esperemos conseguir algo para el hincha, para el club que lo necesita y para escribir nuestra historia”, aseguró el Vasco Arruabarrena.

River, por su parte, llega al superclásico sin trofeos en disputa y en busca de asegurar su pase a los octavos de final del clausura. Tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana en los octavos y la Copa Argentina y perder la final del Apertura, el principal objetivo del Millonario pasa por asegurar su presencia en la Libertadores de 2027.

Leandro Paredes marcó el gol en el último superclásico de Boca y River. Foto: NurPhoto via Getty Images

Posibles alineaciones

Boca Juniors : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel. River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobias Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Dónde ver el clásico de Boca vs. River