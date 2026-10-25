Prodigiosa tapada de Álvaro Montero con Boca Juniors: se fue elogiado por ‘show’ que dio

Gran presentación de Álvaro Montero en el clásico entre Independiente y Boca Juniors jugado este domingo en el estadio Libertadores de América.

El guajiro salió como una de las figuras de los suyos, después de tener cinco paradas providenciales durante el trámite del clásico. La última de ellas fue la más espectacular, misma que le significó las felicitaciones de compañeros entre los que estuvo el capitán, Leandro Paredes.

Nuevo reporte oficial sobre la salud de Jhon Jáder Durán: técnico del Benfica lo entregó

Y es que la mano sacada por Montero a pocos centímetros del remate del rival fue magistral. Cuando ya se pensaba que el arco de Boca iba a ser vulnerado, en el área chica el golero colombiano se convirtió en héroe de los suyos.

¡¡PUEDE VALER EL TÍTULO EN LA TABLA ANUAL!! ¡¡AGÓNICA ATAJADA DE MONTERO, PARA NEGARLE A MORALES EL 1-1 DE INDEPENDIENTE ANTE BOCA!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/6kKCI3AdF7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

La calificación recibida al término del juego fue de 7.8, quedando como el segundo mejor calificado del onceno boquense, que terminó ganando 0-1 gracias al gol del canterano, Facundo Herrera.

Paredes exaltó a Montero

En la entrevista postpartido dada a ESPN, el referente del equipo xeneize explicó su motivación para abrazar de manera cariñosa a Álvaro una vez el árbitro central pitó el final.

“Nos salvó otra vez. Los buenos arqueros están para los momentos importantes, clave y hoy lo volvió a demostrar”, reconoció el campeón del mundo de lo hecho por Montero.

🗣️ ELOGIOS DE PAREDES A ÁLVARO MONTERO 🧤🇨🇴 “Nos salvó otra vez. Los buenos arqueros están para los momentos importantes, para los momentos clave y hoy lo volvió a demostrar”. https://t.co/cFnPm498aQ — Boca Net (@bocanet12) October 25, 2026

En este tramo de la temporada ese estelar momento del portero cafetero le cae de maravilla a Boca Juniors. Se mantiene en la pelea de la Liga Argentina y el próximo 21 de noviembre jugará por el título de la Copa Sudamericana vs. Atlético Mineiro en Barranquilla.

Boca Juniors lo felicitó

En las redes sociales oficiales del cuadro de Buenos Aires no pasaron por alto la presentación de Montero. “Señor partido del arquero” pusieron junto a dos fotos donde se ve celebrando al golero de Selección Colombia con sus compañeros de equipo.

Álvaro se mostró a la salida del estadio feliz y deseoso de seguir por esa buena senda en el futuro cercano: “Esto es de a poco, debemos seguir creciendo. Voy a hacer lo mejor de mi para estar bien”.

Cambia criticas por felicitaciones

El arquero colombiano se ha ido ganado protagonismo desde su llegada al conjunto argentino y suma actuaciones importantes durante el último tramo de la temporada.

Uno de sus retos más destacados ha sido la Copa Sudamericana, torneo en el que disputó los dos partidos de la semifinal contra Vasco da Gama. Aunque Boca perdió 1-0 en la ida, se impuso 3-1 en Brasil y aseguró su clasificación a la final, con Montero como titular durante los 90 minutos de ambos encuentros.

El insulto que lanzó Álvaro Montero a Leandro Paredes en Boca Juniors: lo admitió en vivo

El guardameta también ha tenido intervenciones decisivas en el campeonato local. Contra Lanús, por ejemplo, dos atajadas consecutivas evitaron que el rival tomara ventaja y contribuyeron al triunfo por 1-0.

Con continuidad bajo los tres palos, Montero busca consolidarse en uno de los clubes más exigentes del continente y responder a la confianza depositada en él con la compra de su pase.

Para la próxima fecha está previsto que Boca Juniors juegue el clásico contra River Plate. Dicho partido se llevará a cabo desde la 1:00 p.m. el 1 de noviembre.