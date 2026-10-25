El insulto que lanzó Álvaro Montero a Leandro Paredes en Boca Juniors: lo admitió en vivo

Álvaro Montero dejó una confesión particular tras la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana. El arquero colombiano reconoció que insultó a Leandro Paredes durante el partido contra Vasco da Gama, aunque lo hizo en tono jocoso y como parte de la celebración por el agónico gol que le dio el tiquete al conjunto argentino.

En diálogo con El Canal de Boca, el guardameta contó qué le dijo al mediocampista, quien apareció en los últimos minutos para resolver una eliminatoria que parecía encaminada a los penaltis.

Somos de Boca y lo sacamos adelante” 👊🏻💙💛💙 Álvaro Montero y Rodrigo Battaglia, sobre el gol agónico de Leandro Paredes, el pase a la final de la Copa Sudamericana y el apoyo incondicional de la hinchada xeneize. ¡Mirá la entrevista en nuestro canal de Youtube! 🎙️ @faafiperez — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) October 21, 2026

“Le dije al ‘hijuep*ta’ que se estaba guardando el gol para lo último. Nos ponía a sufrir”, confesó Montero entre risas.

El colombiano también celebró que Paredes encontrara su momento en el compromiso y destacara como el héroe de la clasificación. “Bonito que se le dio y ojalá que todos podamos estar así”, agregó.

Lejos de tratarse de una pelea o un conflicto dentro del vestuario, la declaración reflejó la confianza entre los futbolistas y la tensión que vivió Boca durante una semifinal que se resolvió en el cierre.

El gol de Paredes desató la celebración de Boca

Boca Juniors consiguió una remontada memorable frente a Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Después de perder 1-0 en el partido de ida, el equipo argentino se impuso 3-1 como visitante y selló su clasificación con un marcador global de 3-2.

Lautaro Di Lollo abrió el marcador a los cuatro minutos y Miguel Merentiel amplió la ventaja al 34. Sin embargo, José Luis Rodríguez descontó para el conjunto brasileño en el segundo tiempo y devolvió la incertidumbre a la eliminatoria.

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Cuando el encuentro se acercaba al final y los penaltis parecían inevitables, apareció Leandro Paredes. El mediocampista argentino sacó un remate desde fuera del área al minuto 88 y venció al arquero Léo Jardim para firmar el 3-1 definitivo.

La anotación desató la celebración de Boca y provocó la reacción de Montero, quien reconoció que le reclamó en tono de broma por haber esperado hasta el último momento para marcar.

Boca y Atlético Mineiro definirán el título en Barranquilla

Con la clasificación asegurada, Boca Juniors se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que avanzó pese a perder 2-0 ante Montevideo City Torque, gracias al 3-2 global de la serie.

La definición se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Boca buscará conquistar el torneo por tercera vez, después de sus títulos de 2004 y 2005. Para Montero, además, será una oportunidad de disputar un título internacional en Colombia con el club argentino.