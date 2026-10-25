Horóscopo de este domingo 25 de octubre, según Nana Calistar: se visualizan cambios inesperados en el amor y la amistad

La astrología es un conjunto de tradiciones y creencias que, a lo largo de la historia de la humanidad, ha despertado un creciente interés entre quienes buscan orientación sobre lo que podría ser el futuro, ya sea en temas relacionados con el amor, el trabajo o la salud.
Por eso, consultar el horóscopo se ha convertido en una práctica habitual para miles de personas. En este contexto, Nana Calistar se ha consolidado como una de las figuras más populares de México, ofreciendo a sus seguidores predicciones con un estilo cercano y auténtico.
A diferencia de otros astrólogos, destaca por brindar mensajes claros, directos y fáciles de comprender, lo que ha sido clave para mantenerse como una de las voces más influyentes y seguidas en el mundo de la astrología.
Horóscopo de este domingo 25 de octubre
- Aries
“Si últimamente cualquier conversación termina en discusión, se aconseja revisar cómo se está empezando a hablar. No es lo mismo preguntar por un pendiente que recibir a la pareja con una lista de fallas”.
- Tauro
Tu pareja no adivina: dile eso que llevas guardado, sin amenazas. Si te cuentan algo de tu ex, decide cuánto necesitas saber. En acuerdos y documentos, es importante prestar mucha atención a lo que queda escrito después de la conversación".
TAURO – 25 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 25, 2026
Tu pareja no adivina: dile eso que llevas guardado, sin amenazas. Revisa documentos antes de aceptar y pregunta por esa posibilidad de ganar mejor. Si te cuentan algo de tu ex, decide cuánto necesitas saber. No tienes que desayunar corajes de hace…
- Géminis
“Disfruta a tu familia sin permitir comentarios que te incomoden. En pareja, no revivas un asunto resuelto cada vez que discuten. Para mejorar tus ingresos, explica claramente qué ofreces”.
- Cáncer
“Si solo te buscan para pedir favores, habla claro: tu número no es servicio de emergencia. El orgullo puede alejarte de una buena amistad. En el amor a distancia, acuerden llamadas y una visita posible”.
- Leo
“Acércate a tu pareja con hechos y paciencia. Si alguien tiene una relación y te ofrece encuentros escondidos, piensa si eso quieres. Una reunión puede alegrarte sin que tengas que ser el centro de atención”.
- Virgo
“No guardes tus ganas de salir para cuando tengas otro cuerpo: cambia de pantalón, no de planes. Una amistad podría buscar algo más; aclaren sus intenciones”.
VIRGO – 25 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 25, 2026
No guardes tus ganas de salir para cuando tengas otro cuerpo: cambia de pantalón, no de planes. Una amistad podría buscar algo más; aclaren sus intenciones. En el trabajo, empieza ese pendiente antes de que el reloj te obligue a hacerlo todo a las…
- Libra
“Antes de encamarte con una amistad, hablen de lo que esperan. Las ganas se entienden rápido; los sentimientos necesitan claridad. No discutas con tu pareja por insinuaciones ajenas”.
- Escorpión
“No permitas que una amistad haga compromisos en tu nombre. En el trabajo, aclara prioridades para no cargar con todo. Un amor lejano podría entusiasmarte”.
- Sagitario
“Si un proyecto falló, revisa qué puedes corregir antes de abandonarlo. En pareja, los celos no te dan permiso de prohibir. Cuida lo que cuentas de tu intimidad y busca reciprocidad”.
- Capricornio
“Una amistad puede regresar sin recuperar toda la confianza de golpe. En pareja, hablen de cómo dar el siguiente paso, incluidos gastos y responsabilidades”.
- Acuario
“No necesitas conseguir pareja para dejar contenta a la tía preguntona. Podrías conocer a alguien por redes o una amistad: conversa sin entregar toda tu información. Deja de intervenir en pleitos ajenos”.
- Piscis
“Si descubres una mentira, no te insultes por haber confiado. Decide qué trato cambiarás y deja de aceptar todo para caer bien. Si vuelve tu ex, aclara qué quieres antes de verlo”.