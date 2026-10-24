La reconocida presentadora Karen Martínez, esposa del cantante colombiano Juanes, conmovió a sus seguidores este sábado 24 de octubre de 2026 al compartir una nostálgica publicación en sus redes sociales, en la que dejó ver que atraviesa un difícil momento personal.

En esta ocasión, la también modelo abrió su corazón para expresar la tristeza que siente tras despedirse de un integrante muy especial de su familia, cuya compañía y cariño dejaron una huella imborrable en su vida.

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Se trata de su perro llamado Pluto, quien venía enfrentando un complicado diagnóstico de salud pues, según dio a conocer, la mascota había sido sometida recientemente a una cirugía para extirpar un tumor que le fue descubierto.

“Nunca imaginé que tendría que escribir estas palabras tan pronto, y mucho menos imaginé el dolor tan inmenso que sentiría al tener que despedirme de ti. No sabía que un corazón podía romperse en tantos pedazos”, escribió en la publicación.

Con estas palabras, Martínez dejó claro que, pese al delicado estado de salud que atravesaba su mascota, mantenía la esperanza de que evolucionara favorablemente y pudieran seguir compartiendo diferentes momentos juntos.

Aunque la cirugía a la que fue sometido Pluto fue hace quince días, la esposa de Juanes confesó que, a partir de ese momento empezó a sentir temor y, por un instante, no supo qué hacer para afrontar esta situación.

“Solo sabía que mi lugar estaba junto a ti, que cada segundo contigo contaba y que estuvieras seguro que no te iba a soltar”, agregó.

En el texto, Karen Martínez destacó la fortaleza de su perrito, a quien describió como “un verdadero guerrero” por luchar hasta el último momento. Además, reveló que su mascota pareció elegir el instante de su partida, ya que se despidió cuando toda la familia estaba reunida.

“Solo faltó tu papá porque no te dieron las fuerzas 💔pero sé que lo diste todo. Fuiste el más valiente pero también el más noble y amoroso de todos", dice el mensaje que La Chechi le escribió a su compañero de cuatro patas por medio de su cuenta de Instagram.

Asimismo, expresó unas palabras de agradecimiento por sus muestras de amor, tratando de protegerla siempre “porque así eras tú... mi guardián, mi compañero , mi sombra y mi amor incondicional”.

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La presentadora aseguró que, aunque su corazón queda “completamente destrozado” con su partida, lo llevará siempre en su mente como uno de los recuerdos más preciados de su vida porque le enseño “una de las formas más puras y bonitas de amar”.

Por último, Martínez expresó que, de alguna manera, encuentra consuelo al pensar que su perrito ya no tendrá que seguir luchando y que ahora merece descansar en paz.