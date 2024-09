Karen Martínez se destapó sobre su separación con Juanes: “Nos desencontramos”

Juanes se consolidó como una de las voces más famosas de la música colombiana, construyendo una sólida trayectoria que es recordada por miles de personas. Cada uno de sus éxitos lo impulsó en la escena internacional, en la que triunfó con premios y reconocimientos.

No obstante, más allá de la carrera profesional, muchas miradas se posaron en su vida personal, la cual fue foco de noticias años atrás por una situación que ocurrió en su matrimonio con Karen Martínez. El cantante le fue infiel a la presentadora con Johana Bahamón en 2007, desatando una dura ruptura amorosa que se comentó bastante.

A pesar de que todo pintaba en un panorama complejo, la actriz lo perdonó después de cuatro meses y decidieron arrancar de cero, consolidando su unión en un vínculo mucho más fuerte y sólido, que sigue vigente en la actualidad. Ambos trabajaron en este reencuentro, logrando llevar una familia bonita con tres hijos.

Juanes y Karen Martinez (Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images ) | Foto: Daniele Venturelli/Getty Images

Sin embargo, recientemente, los curiosos revivieron el tema por una entrevista que concedió Karen Martínez a Paola Ovalle, en la que se sinceró sobre aquella decisión que marcó un antes y un después en su realidad. La colombiana fue clara sobre cómo pasó todo, dejando unas palabras de reflexión al respecto.

“Viene ese momento donde pasan cosas con Juan, la vida me hace así (aprieta), me sacude y me dice: ‘No te olvides que eres Karen, que tienes sueños y que tienes ganas de hacer cosas... No las entierres’”, dijo.

En ese instante, su amiga aprovechó para indagar sobre la separación que atravesaron en aquel momento, buscando saber cómo hicieron para intentarlo de nuevo bajo otra aura.

“Yo siento que la vida en pareja es un trabajo, hay que trabajar en la pareja, yo fui muy joven mamá. Mi carrera, la carrera de Juan empezó a crecer demasiado rápido y en un punto de la vida de pronto nos desencontramos y ahí entendí que uno nunca podía dejar de ser quien uno era. En ese momento obvio pasa, uno se separa y llega el punto en el que se dice: ‘Estoy yo aquí, quién soy, qué quiero’. Me había olvidado de mí, fue un instante en los que hicimos ajustes necesarios”, comentó al inicio.

Karen Martínez y Juanes llevan 23 años juntos (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for LARAS ) | Foto: Getty Images for LARAS

“El perdón fue muy importante, pero el amor, sobre todo, porque yo siento que cuando hay amor todo se puede. Porque eso sentimos nosotros, que podíamos seguir ahí para que la relación volviera a fluir, tuvimos otra relación, me veía diferente”, agregó.

Karen Martínez, basándose en su experiencia con Juanes, dio unas palabras a quienes pasaban por situaciones similares, recomendando que se reencontraran si el amor iba por igual, si había un compromiso real y si existía el respeto por esa relación.

“Yo lo que puedo decir de esos momentos duros y difíciles, porque uno cree que no va a salir de ahí, es que si hay amor de las dos partes, compromiso de ambos, y una apuesta por el sí, puede que renazca. Mira, yo llevo 23 años y no quiere decir que no haya altibajos. Cuando llegan los hijos es otro reto, uno nunca se cansa de aprender”, mencionó.

Por último, la presentadora abrió su corazón sobre la etapa que llevan en su matrimonio, ya que ella está involucrada en la carrera del músico y trabaja con él en varios aspectos.