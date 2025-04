“Dicen que cuando la gente tiene plata, hace lo que le da la gana. Y cuando tiene poder, le interesa más tener poder, ¿por qué? Porque nadie le dice nada. El que tiene plata, hace lo que le da la gana, y al que tiene poder, no le dicen nada (…) A mí me parece que lo de Durán está mirando para otro lado (…) Veo en Durán a un jugador con tanto poder que siente que no hay nadie por encima de él”, dijo Bolaño en entrevista con Habla deportes.