Se empieza a calentar la previa de la semifinal de la Champions League entre PSG y el Bayern Múnich de Luis Díaz. Este lunes, 27 de abril, un día antes del duelo, el técnico del cuadro parisino, Luis Enrique, habló en rueda de prensa y tocó varios temas de cara al histórico partido.

PSG vs. Bayern Múnich, por Champions League: IA dio veredicto en la semifinal

Uno de los periodistas en sala le indagó a Luis Enrique por el ataque de Michael Olise y Luis Díaz en Bayern Múnich. Son dos jugadores desequilibrantes que pueden marcar la diferencia; por eso, querían conocer la perspectiva del estratega español: ¿Cómo pararlos?

“Hay que saber defender bien, pero no negociamos”: Luis Enrique sobre Díaz y Olise

“¿Achraf y Nuno defenderán más al tener a Michael Olise y Luis Díaz?”, fue la pregunta que le hicieron a Luis Enrique. Este, sincero, apeló a la memorable Champions League que él y sus dirigidos obtuvieron en el curso 2024-2025.

“¿Qué piensas tú? ¿Crees que hemos ganado la Champions con Nuno y Achraf defendiendo? Son dos jugadores que defienden muy bien, pero hay que atacar más que defender para ganar. Vamos a intentar hacerlo mañana. Hay que saber defender. Pero no negociamos. Queremos ganar este partido y también el segundo", respondió Luis Enrique en declaraciones recogidas por As Colombia.

Luis Díaz y Hakimi se reencuentran, como en fase de liga de la Champions League. Foto: AFP

Luis Enrique sabe a quiénes tiene al frente. De hecho, destaca que tanto su PSG como Bayern Múnich son los dos mejores equipos de Europa actualmente. En conjunto, rescata las grandes figuras que tienen los bávaros, incluyendo a Luis Díaz.

“Kimmich, Díaz, Kane, Laimer, Olise, Stanišić…todos. Si abordas estos partidos de forma individual, estás cometiendo un error. Tienen jugadores increíbles, pero el equipo es la clave. Ambos equipos son ejemplos claros de eso“, mencionó Luis Enrique.

Fiel a su estilo, el que se le conoce de toda la vida al entrenador español de 55 años, dijo: “En realidad, Bayern está un poco mejor que nosotros porque han perdido solo dos partidos. Pero si hablamos en términos de lo que vemos como equipo, no hay un equipo mejor que nosotros, no veo a nadie mejor que nosotros”.

La primera cita de este duelo de semifinales será entre PSG y Bayern Múnich en París, el martes 28 de abril de 2026. La vuelta está pactada para jugarse el 6 de mayo, en el Allianz Arena, con los bávaros como locales.

Luis Enrique, entrenador del PSG y vigente campeón de la Champions League. Foto: AP

“Todos los entrenadores intentan llegar a la parte final de la temporada en las mejores condiciones. Estamos en la semifinal y todos los jugadores están listos. Es la magia de la Champions, que da energía, es especial para los jugadores, todos quieren estar ahí y aprovechar este tipo de eliminatorias”, añadió Luis Enrique.

*Con información de Europa Press