La reacción de Mikel Arteta tras perder la Champions ante Luis Enrique: “Los mejores del mundo”

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, reconoció que el actual campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, es el mejor equipo del mundo, después de que su equipo cayera derrotado en la tanda de penales en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

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Desolación total en Arsenal por perder la Champions League ante el PSG: exponen su tristeza en el Puskás Arena

Tras empatar 1-1 después de la prórroga, PSG se proclamó campeón de la Champions League por segunda temporada consecutiva al mostrarse más efectivo en la tanda de penales (4-3). Eberechi Eze y Gabriel Magalhães fallaron para los gunners, facilitando el camino para el gigante parisino.

Un serio Arteta confesó en conferencia de prensa en el estadio Puskas Arena que sentía “dolor” y admitió que su Arsenal, actual campeón de la Premier League, estuvo a un nivel inferior al PSG, que dominó el balón de principio a fin, más allá de que el club de Londres lo pudo llevar hasta los penaltis, en una defensa que prácticamente no cometió errores.

Jugadores del Arsenal viendo la celebración del PSG. Foto: UEFA via Getty Images

“Quiero felicitar al PSG y, en particular, a Luis (Enrique), porque en mi opinión son los mejores del mundo”, dijo Mikel Arteta en rueda de prensa. “Lo que son capaces de hacer con el balón, con acciones individuales, no lo había visto”, declaró el DT de los gunners.

Arsenal tuvo menos del 25 por ciento de posesión del balón en el partido y sufrió bastante para detener las embestidas ofensivas del PSG. Los campeones de la Ligue 1 igualaron el récord de 45 goles marcados en una campaña de Champions, que estaba en manos del FC Barcelona. Por juego directo y agresividad, merecían el título, que al final les fue dado tras la tanda de penaltis.

Arteta pasa el dolor de la derrota

Arteta no se mostró conforme con la decisión de no conceder un penal al extremo del Arsenal, Noni Madueke, cuando el marcador señalaba un 1-1, pero aceptó que su equipo aún tiene que mejorar más si alguna vez quiere ganar la Champions.

Esta fue la segunda aparición del Arsenal en la final de la competición, 20 años después de la primera, en la que perdió contra el Barcelona en París en el 2006.

En casi siete años al mando, Arteta ayudó a devolver al Arsenal a la cima, conquistando el título de la Premier tras una espera de 22 años, pero insistió en que eran necesarios más cambios para seguir progresando.

Mikel Arteta, DT del Arsenal. Foto: NurPhoto via Getty Images

“El mismo progreso que hemos tenido en los últimos años vamos a tener que repetirlo, y el nivel aumenta cada temporada”, explicó el DT del Arsenal.

“Tienes que pasar por ese dolor (de la derrota), digerirlo y convertirlo en combustible para mejorar y alcanzar un nivel diferente, porque la calidad que hay en Europa exige un nivel distinto”, agregó un Arteta triste, pero con mirada desafiante.