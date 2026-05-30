Gol del Arsenal: Havertz pegó primero y fusiló al arquero del PSG en la final de Champions League

Segundo gol del alemán Kai Havertz en una final de Champions League. Esta vez en la edición 2025/2026, para aportarle al Arsenal en el decisivo juego ante PSG en Budapest.

Antes de que el reloj marcase el minuto 10, los gunners pudieron aprovechar un avance por el costado para marcar. Hasta el último cuarto de cancha avanzó el germano y soltó un remate que no pudo parar.

¡GOL DEL ARSENAL! Havertz aprovechó un rebote, se fue solo y clavó el 1-0 ante PSG en la final.



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