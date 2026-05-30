Arne Slot, cesado: técnico que dejó ir a Luis Díaz del Liverpool ahora sufre su despido

Apenas un año después de ganar la 20.ª Premier League para el Liverpool, el idilio entre Arne Slot y el club red llegó este sábado a su fin, con el técnico neerlandés pagando con su cese la mala temporada del equipo de Anfield.

Un “cambio es necesario para que el club siga avanzando”, aseguró la propiedad de la entidad, el grupo estadounidense Fenway Sports Group, para justificar el cese del técnico que llegó a Anfield en el verano de 2024 procedente del AZ Alkmaar.

Slot paga la mala temporada del Liverpool, que quedó a 25 puntos del campeón de la Premier League, el Arsenal, pese a que el pasado verano el club se gastó más de 600 millones de dólares en fichajes, un récord en el campeonato inglés, para reforzar el equipo con vistas a conservar el título doméstico.

En Europa, el Liverpool llegó hasta los cuartos de final, eliminado por segundo año consecutivo por el Paris Saint-Germain.

Hace poco más de un año, Slot fue aclamado como un héroe por la afición del Liverpool después de asumir la difícil sucesión de Jürgen Klopp y llevar al Liverpool a su vigésimo título de la liga inglesa, igualando el récord del Manchester United, en su temporada de debut al mando.

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Enfrentamiento con Salah

Sin embargo, esta temporada la afición se volvió en contra del neerlandés como consecuencia de los malos resultados y la gestión del vestuario, especialmente su enfrentamiento con Mohamed Salah, el delantero egipcio que era uno de los niños mimados de los aficionados Reds y que perdió la titularidad con Slot.

Salah, que curiosamente también ha abandonado Anfield al término de la temporada, pidió un regreso al fútbol “heavy metal”, la marca de fábrica del estilo de juego intenso y agresivo de Klopp, en una explosiva publicación en redes sociales que recibió varios “likes” de otros miembros de la plantilla.

Mohamed Salah se fue de Liverpool, tras desencuentros con Arne Slot. Foto: Getty Images via AFP

La clasificación in extremis para la próxima Liga de Campeones parecía haber salvado a Slot, pero el club ha decidido finalmente por un cambio de rumbo, pese a destacar los “éxitos” y la capacidad de “liderazgo” de Slot, según el comunicado con el que el club anunció el cese del neerlandés.

“La conclusión a la que hemos llegado se basa en la creencia de que la mejor manera de abordar la trayectoria del equipo es mediante un cambio de dirección. Eso no disminuye el trabajo que Arne ha realizado aquí ni el respeto que sentimos por él. Tampoco es un reflejo de su talento. Más bien, es indicativo de la necesidad de un enfoque diferente”, justificaron los propietarios.

Se fijan en Iraola

“Arne se marcha con nuestro agradecimiento, con un título de la Premier League en su haber y con la certeza de que él y su familia siempre serán bienvenidos de vuelta en Anfield”, añadieron.

Muchos aficionados del Liverpool desearían que el sucesor de Slot fuera Xabi Alonso, pero el extécnico del Real Madrid y Bayer Leverkusen ha fichado ya por el Chelsea para la próxima temporada.

Andoni Iraola, candidato a tomar el banquillo de Liverpool. Foto: AFC Bournemouth via Getty Images

Según medios británicos, el principal favorito para ocupar el puesto de Slot es el español Andoni Iraola, quien cerró su exitosa etapa en el Bournemouth al término de la actual temporada, club al que clasificó por primera vez para competiciones europeas, y que todavía no ha firmado con ningún equipo.

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Iraola, además, ya trabajó con el actual director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, cuando este ocupaba el mismo puesto en el Bournemouth.

Sea el técnico que sea, su principal misión será lograr que los grandes fichajes realizados el año pasado (Isak, Wirtz, Ekitiké) rindan a la altura del precio que el club pagó por ellos.

*Con información de la AFP.