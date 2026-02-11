La tabla de la Premier League: Manchester City presiona al Arsenal y el Liverpool de Slot sobrevive

Manchester City fulminó 3-0 al Fulham como local en la 26ª jornada de la Premier League y metió presión al líder Arsenal, obligado a ganar para recuperar los seis puntos de ventaja en el liderato. Liverpool, por su parte, sobrevivió tras vencer 1-0 al Sunderland.

El equipo de Pep Guardiola, que ahora es segundo con 53 puntos, se sitúa a tres unidades de Arsenal de forma parcial, a la espera del desplazamiento del líder el jueves a Brentford. Manchester City presiona y los ‘Gunners’ ahora tienen prohibido fallar en condición de visitante.

En el Etihad Stadium, los goles cayeron como la lluvia en la primera parte, trazando el camino hacia un vigésimo triunfo consecutivo de los Citizens frente al Fulham. Antoine Semenyo, llegado en enero desde el Bournemouth, continuó con su espectacular integración con un gol, al acecho de un despeje fallido del rival (24′), y ofreciendo una asistencia para Nico O’Reilly (30′).

Erling Haaland celebra el gol ante Fulham. Foto: Getty Images

Infaltable, Erling Haaland, se sumó a la fiesta con un tiro cruzado raso desde la entrada del área (39′), poniendo fin de paso a una ‘ligera’ sequía: desde un doblete contra el West Ham antes de Navidad, solo había marcado de penalti dos veces en la Premier.

Manchester City presiona al Arsenal y Liverpool sobrevive

Tras un decepcionante empate ante el Tottenham (2-2) y una victoria agónica contra Liverpool (2-1), Manchester City dio un triunfo cómodo y evitó los bajones de rendimiento que recientemente lo habían lastrado en las segundas partes.

Más tarde, Liverpool se mantuvo cerca de los puestos de clasificación para la próxima Champions League al ganar por la mínima diferencia en Sunderland, algo que ningún otro equipo había logrado esta temporada en la Premier League.

En el Stadium of Light, el vigente campeón de Inglaterra encontró la grieta en un córner de Mohamed Salah rematado con un potente cabezazo por el capitán Virgil van Dijk (61′). Arne Slot toma un poco de respiro y espera seguir escalando en la tabla.

Arne Slot, preocupado, en el partido de Liverpool contra Leeds. Foto: Getty Images

Este triunfo permite a Liverpool recortar parte de su desventaja con Manchester United y Chelsea, sus principales rivales por el tiquete europeo, que empataron sus partidos de esta fecha.

Tercero, Aston Villa vio recompensado sus esfuerzos al final del duelo contra el Brighton (1-0), con un córner impulsado a su propia portería por un rival.

Este triunfo ajustado puede resultar clave en la lucha por las plazas clasificatorias para la próxima Champions, sabiendo que la amenaza del Manchester United se había acrecentado.

Un duelo descafeinado tuvo su pequeño fragmento de historia: El veterano James Milner (40 años), del Brighton, igualó el récord de partidos disputados en la Premier League (653), hasta ahora en manos únicamente de Gareth Barry, exvolante de Aston Villa, Manchester City y Everton.