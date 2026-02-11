Deportes

La tabla de la Premier League: Manchester City presiona al Arsenal y el Liverpool de Slot sobrevive

Manchester City golea y Liverpool cumple ante el Sunderland.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

11 de febrero de 2026, 7:19 p. m.
Erling Haaland y Arne Slot.
Erling Haaland y Arne Slot. Foto: Fotos: Getty Images

Manchester City fulminó 3-0 al Fulham como local en la 26ª jornada de la Premier League y metió presión al líder Arsenal, obligado a ganar para recuperar los seis puntos de ventaja en el liderato. Liverpool, por su parte, sobrevivió tras vencer 1-0 al Sunderland.

El equipo de Pep Guardiola, que ahora es segundo con 53 puntos, se sitúa a tres unidades de Arsenal de forma parcial, a la espera del desplazamiento del líder el jueves a Brentford. Manchester City presiona y los ‘Gunners’ ahora tienen prohibido fallar en condición de visitante.

En el Etihad Stadium, los goles cayeron como la lluvia en la primera parte, trazando el camino hacia un vigésimo triunfo consecutivo de los Citizens frente al Fulham. Antoine Semenyo, llegado en enero desde el Bournemouth, continuó con su espectacular integración con un gol, al acecho de un despeje fallido del rival (24′), y ofreciendo una asistencia para Nico O’Reilly (30′).

Erling Haaland celebra el gol ante Fulham.
Erling Haaland celebra el gol ante Fulham. Foto: Getty Images

Infaltable, Erling Haaland, se sumó a la fiesta con un tiro cruzado raso desde la entrada del área (39′), poniendo fin de paso a una ‘ligera’ sequía: desde un doblete contra el West Ham antes de Navidad, solo había marcado de penalti dos veces en la Premier.

Deportes

Radical decisión del DT de Millonarios con Falcao García minutos antes del partido contra Águilas Doradas

Deportes

Fotos y videos: la gramilla de El Campín luego de fuerte aguacero y a minutos de Millonarios vs. Águilas

Deportes

James Rodríguez es noticia en partido de Minnesota United ante DC United: se acabó la espera

Deportes

Bayern Múnich liquidó al Leipzig y Luis Díaz hizo lo que quiso: el guajiro brilló en la DFB-Pokal

Deportes

Golazo de Luis Díaz en Copa de Alemania: espectacular pase y monumental definición para amargar al Leipzig

Deportes

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Deportes

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Deportes

Triunfo del Newcastle prende alarmas en Tottenham: remezón en Premier League

Deportes

La tabla de la Premier League tras la agonía del Manchester United y la sorpresa del Chelsea

Deportes

Hincha del Manchester United lleva 493 días sin cortarse el pelo: quién es y cuánto le falta

Manchester City presiona al Arsenal y Liverpool sobrevive

Tras un decepcionante empate ante el Tottenham (2-2) y una victoria agónica contra Liverpool (2-1), Manchester City dio un triunfo cómodo y evitó los bajones de rendimiento que recientemente lo habían lastrado en las segundas partes.

Más tarde, Liverpool se mantuvo cerca de los puestos de clasificación para la próxima Champions League al ganar por la mínima diferencia en Sunderland, algo que ningún otro equipo había logrado esta temporada en la Premier League.

En el Stadium of Light, el vigente campeón de Inglaterra encontró la grieta en un córner de Mohamed Salah rematado con un potente cabezazo por el capitán Virgil van Dijk (61′). Arne Slot toma un poco de respiro y espera seguir escalando en la tabla.

Arne Slot, preocupado, en el partido de Liverpool contra Leeds.
Arne Slot, preocupado, en el partido de Liverpool contra Leeds. Foto: Getty Images

Este triunfo permite a Liverpool recortar parte de su desventaja con Manchester United y Chelsea, sus principales rivales por el tiquete europeo, que empataron sus partidos de esta fecha.

Tercero, Aston Villa vio recompensado sus esfuerzos al final del duelo contra el Brighton (1-0), con un córner impulsado a su propia portería por un rival.

Este triunfo ajustado puede resultar clave en la lucha por las plazas clasificatorias para la próxima Champions, sabiendo que la amenaza del Manchester United se había acrecentado.

Un duelo descafeinado tuvo su pequeño fragmento de historia: El veterano James Milner (40 años), del Brighton, igualó el récord de partidos disputados en la Premier League (653), hasta ahora en manos únicamente de Gareth Barry, exvolante de Aston Villa, Manchester City y Everton.

Más de Deportes

Erling Haaland y Arne Slot.

La tabla de la Premier League: Manchester City presiona al Arsenal y el Liverpool de Slot sobrevive

Radamel Falcao García, delantero colombiano que pasó por FC Porto

Radical decisión del DT de Millonarios con Falcao García minutos antes del partido contra Águilas Doradas

Trabajadores del Estadio El Campín realizan sus operaciones para ayudar con el drenaje de la cancha.

Fotos y videos: la gramilla de El Campín luego de fuerte aguacero y a minutos de Millonarios vs. Águilas

James Rodríguez, presente en el partido de pretemporada del Minnesota United ante DC.

James Rodríguez es noticia en partido de Minnesota United ante DC United: se acabó la espera

Luis Díaz, con Bayern Múnich ante RB Leipzig, por la Copa de Alemania.

Bayern Múnich liquidó al Leipzig y Luis Díaz hizo lo que quiso: el guajiro brilló en la DFB-Pokal

Momento exacto de la definición de Luis Díaz ante Leipzig.

Golazo de Luis Díaz en Copa de Alemania: espectacular pase y monumental definición para amargar al Leipzig

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - DECEMBER 28: Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots looks on during the game against the New York Jets at MetLife Stadium on December 28, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Evan Bernstein/Getty Images)

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Vinent Kompany y Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich.

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Selección de España encara su primer baja para el Mundial 2026.

Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

Frank Fabra, defensor colombiano de Independiente Medellín.

Frank Fabra fue presentado por su nuevo equipo: vuelve al fútbol colombiano y firma por 5 meses

Noticias Destacadas