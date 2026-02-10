La Premier League avanza en la fecha 26 y tuvo a Manchester United y Chelsea como protagonistas, además de una nueva caída del Tottenham a manos del Newcastle. El gigante de Old Trafford tuvo el partido de fondo del día martes y hubo sorpresas en el estadio Olímpico de Londres.

Tomáš Souček abrió el marcador para el West Ham al minuto 50, ante un Manchester United sin reacción y poca acción en el ataque. Otra vez, en la agonía, el equipo rojo vio la luz cuando todo se le capica a pedazos y en el último suspiro Benjamin Šeško dio el 1-1 final al 90+6’ en un compromiso que tuvo casi 10′ de reposición.

Por otra parte, Newcastle sembró de nubes el futuro de Thomas Frank como entrenador del Tottenham, después de vencerlo a domicilio 2-1. El gol de la victoria de Jacob Ramsey (68′) certificó el tercer triunfo fuera de casa en Premier League de ‘Las Urracas’ y alivió de paso la presión sobre su entrenador, Eddie Howe.

Benjamin Sesko y Bruno Guimaraes en el Olímpico de Londres. Foto: Manchester United via Getty Imag

Tottenham, vigente campeón de Europa League, cae al puesto decimosexto de la Premier League tras perder ante un Newcastle que puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar. El entrenador danés de los Spurs tuvo que configurar un once de circunstancias, motivado por una enfermería a rebosar, a la que se unió el delantero francés Wilson Odobert en el primer tiempo.

Chelsea se dejó sorprender del Leeds

En otro de los partidos del día, Chelsea dejó puntos por primera vez en la Premier League desde la llegada del entrenador Liam Rosenior tras empatar 2-2 con el Leeds, que remontó una diferencia de dos goles.

Los Blues (4°) llegaban de cuatro victorias en otros tantos partidos de liga bajo la batuta del antiguo entrenador del Estrasburgo, de Francia nombrado a comienzos de enero en sustitución del italiano Enzo Maresca.

Una serie exitosa que se vio frenada por el mal clasificado Leeds (15°) en la casa de Chelsea, el estadio Stamford Bridge de Londres. El delantero brasileño João Pedro (24′) y Cole Palmer (58′), de penal provocado por el primero, los dos hombres más en forma de los Blues, pusieron el partido cuesta abajo para el cuadro local.

Cole Palmer y Joao Pedro. Foto: PA Images via Getty Images

Pero el motor se gripó desde ese momento. El centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo cometió un penal innecesario que se encargó de convertir Lukas Nmecha (67′). Después, Noah Okafor castigó las dudas de los londinenses para poner el 2-2 en el minuto 73.

Palmer falló estrepitosamente en el tiempo añadido, a un metro del arco vacío, enviando alto su remate (90+4′). De esta manera, Chelsea y Manchester United ceden en el top 5 y Tottenham sigue cayendo y comienza a mirar el descenso.