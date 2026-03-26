Jhon Arias vuelve de forma triunfal a la Selección Colombia: golazo ante Croacia en apenas dos minutos

Jhon Arias marcó el primero de la Selección Colombia ante Croacia, en amistoso internacional que se juega en Orlando, Estados Unidos, y hace parte de la preparación para el Mundial 2026. Esta resulta ser una prueba de fuego para el equipo nacional, gran candidata a dar la sorpresa en la Copa del Mundo de Norteamérica.

El gol fue en apenas dos minutos de comenzar el partido en una avanzada muy rápida por la banda. La defensa de Croacia perdió las marcas y no vieron a Jhon Arias como nueve de área, en un movimiento casi perfecto de los atacantes colombianos para sorprender al rival.

Jhon Arias no entró en la convocatoria de la Selección Colombia Foto: Getty Images via AFP

Sorpresa y reflejos de los delanteros de la Selección Colombia en un buen movimiento desde la banda izquierda para aprovechar la sorpresa vertical de Jhon Arias ante la mirada de los rivales y así perfilar el remate, que tuvo un leve desvío de un defensa de Croacia.

Un gol importante para Colombia, pero que aún no mostraba lo que Croacia podía dar con la posesión. Efectivamente pudieron empatar rápidamente con otro blooper de la defensa colombiana, entre Jhon Lucumí y Camilo Vargas.

Croacia le remonta a Colombia

Sobre el minuto 5 cayó el empate de la Selección Croacia cuando apenas Colombia se reubicaba en defensa y se dedicaba a controlar el marcador. Jhon Lucumí tuvo un desafortunado momento cuando un croata remató y la pelota dio en uno de sus pies. El efecto dejó sin posibilidades a Camilo Vargas, que ya iba para el otro palo.

Y para rematar un primer tiempo complejo, más allá del gol de Jhon Arias, llegó un tiro de esquina donde Camilo Vargas tuvo una mala salida, no midió la pelota y su esfuerzo fue insuficiente. La pelota fue apenas para que Igor Matanovic lograra el cabezazo con la portería totalmente sola.

Serias dificultades en el arco que dejan a Camilo Vargas como el principal señalado tras un primer tiempo con dos goles de Croacia. Por su parte, Jhon Arias es de lo más rescatable demostrando su nivel goleador con un buen pase apenas comenzando el partido.