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Titular confirmada de la Selección Colombia para enfrentar a Croacia en Orlando

Lista la titular para enfrentar a Croacia en Estados Unidos.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

26 de marzo de 2026, 5:22 p. m.
James Rodríguez habla con Luis Díaz
James Rodríguez habla con Luis Díaz Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Recta final hacia el Mundial 2026 y ya se ve el primer gran reto apenas en el mes de marzo.La Selección Colombia no quiere fallar y tiene la mirada puesta en una buena presentación en Estados Unidos, México y Canadá. El primer rival en la ronda de amistosos internacionales es la Croacia de Luka Modric, equipo subcampeón en Rusia 2018 y dos veces tercer puesto, en Francia 1998 y Qatar 2022.

La nación europea es una de las de mayor crecimiento deportivo en los últimos años y se destaca en la élite del mundo. Figuras como el mencionado Luka Modrić, Mateo Kovačić, Josip Stanišić, entre otros, le han permitido acumular una camada de jugadores que han hecho historia y se han ganado un lugar de privilegio entre las grandes potencias de la UEFA.

Para la Selección Colombia, el jugar ante Croacia es un reto mayor y muy importante, pues es enfrentar a una nación que viene en alza y será un termómetro real para saber cómo se está de cara a la próxima Copa del Mundo, donde la Tricolor es gran favorita a dar el golpe y atinar con la sorpresa que le dan desde varias partes del planeta. La titular se entregó sin ningún tipo de sorpresas.

Selección Colombia
James Rodríguez y Luis Díaz los más aclamados por el público para la despedida de la 'Tricolor'. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Cabe recordar que esta será la primera vez que ambos países se enfrenten en la historia. Nunca antes se había dado un duelo amistoso así en seleccionados mayores, ni tampoco en competencias oficiales. Croacia es el rival ideal para medir la temperatura de Luis Díaz y James Rodríguez, los líderes del equipo en Orlando.

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Alineaciones Colombia vs. Croacia

Nada de cambios en el once titular de la Selección Colombia en Orlando. Es clave que Luis Díaz y James Rodríguez vuelvan a estar juntos en la cancha y ver qué pueden hacer. Jhon Arias volverá desde el pitazo inicial con Luis Javier Suárez como único nueve de área.

Selección Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Selección Croacia: Livaković; Erlić, Vušković, Pongračić; Marco Pasalić, Moro, P. Sučić, Perišić; Mario Pasalić, Vlašić; Matanović.

Hora y canal para la Selección Colombia ante Croacia

Día: jueves 26 de marzo

Hora: 6:30 p.m.

Canal: Caracol TV y RCN Televisión

Estadio: Camping World Stadium, de Orlando, Florida, Estados Unidos