Croacia le reveló a Colombia su convocatoria para el amistoso: ¿para cuándo la de Lorenzo?

Se acerca la fecha en la que la Selección Colombia afronte su primer gran reto de 2026, de cara a la Copa del Mundo de mediados del año.

Ante Croacia y Francia están previstos los amistosos de la fecha Fifa de marzo. Ambos rivales son finalistas y campeones mundiales, lo que los hace un reto mayúsculo para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Dichos enfrentamientos serán un gran termómetro para saber en qué nivel está la Tricolor. Además, de que empezarán a despejarse dudas sobre cuáles serán los 26 convocados finales del argentino en la cita orbital.

De los anuncios más esperados en la previa de dichos juegos estaba la salida de las convocatorias oficiales.

Croacia, en cabeza de su entrenador, Zlatko Dalić, dio a conocer en las últimas horas que le mandará la pesada a la Selección Colombia, así como a Brasil, su segundo reto en la doble fecha.

Luka Modrić, exjugador del Real Madrid y actualmente en AC Milan, de Italia, es el nombre más importante para los subcampeones mundiales en Rusia 2018.

También están en el listado Josip Stanišić, compañero de Luis Díaz, Mario Pašalić, volante de Atalanta y el experimentado Ivan Perišić quien es figura en el PSV.

A pesar de que no parezcan ser muchas figuras, los croatas tiene una estructura de años que le viene dando resultados. Para Colombia será un reto mayúsculo, al que le tendrá que poner cara con los mejores hombres disponibles.

Dalić está comprometido con jugar los amistosos con la mayor seriedad. “Nunca hemos rehuido las pruebas difíciles antes de las grandes competiciones, así que estamos deseando afrontar estos retos”, señaló del choque ante la Tricolor.

Fecha y hora del juego

El próximo 27 de marzo es que se llevará a cabo el juego preparatorio entre Colombia y Croacia, aún por hora por confirmar. Lo que sí está establecido es la sede del amistoso, el cual será en Orlando, Florida, Estados Unidos.

Colombia se medirá a finales de marzo ante Francia y Croacia en la preparación para el Mundial 2026. Foto: AFP

¿Cuándo sale la convocatoria de Colombia?

Se espera que en el transcurso de esta semana, o por tarde la siguiente, Néstor Lorenzo saque a relucir los nombres. Es necesario conocer la situación de sus máximas estrellas, entre las que están Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz, entre otros, para elegir.

En el trancurso de la presente semana Díaz y Luis Javier Suárez tienen acción en Champions League con Bayern Múnich y Sporting de Lisboa, respectivamente.

Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico de la Selección Colombia Foto: NurPhoto via AFP

De James hay que decir que sigue sin estrenarse con Minnesota United. El viernes pasado su técnico en la MLS habló de una contusión, lo que le sacó de la convocatoria del juego del fin de semana ante Nashville.

Del 10 se espera que encuentra estado físico ideal pronto, de lo contrario para los amistosos venideros será muy difícil tenerlo.

Finalmente, al hacer balance de los posibles llamados está la situación de Daniel Muñoz. Este cayó, se golpeó el brazo y hombro, lo que generó alerta en la Tricolor.

Afortunadamente, en las últimas horas se supo la gravedad de dicha afectación: “no implicó compromiso ligamentario o de huesos. Tendrá una recuperación estimada entre 10 y 12 días”, reveló el periodista Julián Capera, de ESPN.