Champions League

Atalanta vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz por la ida de octavos de final

Esta semana se jugarán los ocho juegos correspondientes a la ida. En la próxima será la vuelta y quedarán los ocho mejores del torneo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

8 de marzo de 2026, 2:02 p. m.
Luis Díaz regresa a competir en Champions League tras superar la primera fase
Luis Díaz regresa a competir en Champions League tras superar la primera fase Foto: ANP via Getty Images

Llegó la hora de los octavos de final de la Champions League en la temporada 2025/2026.

Bayern Múnich, con Luis Díaz a bordo, espera poder superar sin novedad los octavos de final. Una vez realizado el sorteo, la suerte le determinó que el próximo rival sería el Atalanta de Italia.

En cierta medida, los alemanes parten como los grandes favoritos para quedarse con la llave. Una nómina que lidera con amplia ventaja la Bundesliga se enfrentará a un equipo que ocupa la séptima posición en la Serie A de Italia.

25 February 2026, Italy, Bergamo: Soccer, Men, Champions League, Knockout round, Intermediate round, Second legs, Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund, New Balance Arena, Mario Pasalic (8, Atalanta) celebrates his goal for 3:0. Photo: Federico Gambarini/dpa (Photo by Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images)
Atalanta ya dio el batacazo en Champions League al eliminar al Borussia Dortmund. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Una de las grandes dudas del planteamiento de Vincent Kompany para la ida será Harry Kane. El pasado viernes, el inglés no estuvo presente en la victoria contundente ante Borussia Mönchengladbach, que terminó 4-1.

Deportes

Dueño del Inter Miami reveló cuánto le paga a Lionel Messi sumando sueldo, publicidad y bonos

Ciclismo

Nairo Quintana reaparece en Tirreno-Adriático 2026: señal de TV y hora para ver la etapa 1

Deportes

¿Qué necesita Bayern Múnich para ser campeón de la Bundesliga? Estas son las cuentas de Luis Díaz

Deportes

Soberbia tapada de Camilo Vargas: se aprieta la elección del arquero hacia el Mundial 2026

Ciclismo

Clasificación general de la París-Niza 2026: nuevo líder y puesto de los colombianos

Deportes

Escalofriante lesión en Ecuador le da la vuelta al mundo: fractura de tobillo y roja directa

Ciclismo

Destapan el verdadero problema de Egan Bernal: se supo la razón de su ausencia con Ineos

Deportes

Luis Díaz reaccionó al polémico sorteo que les tocó en Champions League: dio su veredicto

Deportes

Este es el posible rival de Bayern Múnich y Luis Díaz: así quedó su camino en la Champions League

Deportes

Otro gigante eliminado de la Champions League: Atalanta dio el batacazo y remontó la serie

Además del duelo de Lucho Díaz y compañía, también llaman la atención las llaves que enfrentarán a Real Madrid contra Manchester City, así como PSG frente a Chelsea.

En cuanto a los horarios, hay dos franjas en las que se verán partidos: una será a las 12:45 p. m., mientras la otra a las 3:00 p. m. El total de partidos será transmitido en vivo por ESPN o Star+.

¿Qué necesita Bayern Múnich para ser campeón de la Bundesliga? Estas son las cuentas de Luis Díaz

Ida

Martes 10 de marzo

  • Galatasaray SK vs. Liverpool FC — 12:45 p. m.
  • Atalanta BC vs. Bayern Munich — 3:00 p. m.
  • Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur — 3:00 p. m.
  • Newcastle United FC vs. FC Barcelona — 3:00 p. m.

Miércoles 11 de marzo

  • Bayer Leverkusen vs. Arsenal FC — 12:45 p. m.
  • Bodø/Glimt vs. Sporting CP — 3:00 p. m.
  • Paris Saint‑Germain vs. Chelsea FC — 3:00 p. m.
  • Real Madrid CF vs. Manchester City — 3:00 p. m.
Esta fotografía muestra una pantalla con los resultados del sorteo de octavos de final, cuartos de final y semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA 2025-2026 en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza occidental, el 27 de febrero de 2026. (Foto de Harold CUNNINGHAM / AFP)
Cuadro de cómo quedaron las llaves de octavos de final en la Champions League 2025/2026. Foto: AFP

Vuelta

Martes 17 de marzo

  • Sporting CP vs. Bodø/Glimt — 12:45 p. m.
  • Arsenal FC vs. Bayer Leverkusen — 3:00 p. m.
  • Chelsea FC vs. Paris Saint‑Germain — 3:00 p. m.
  • Manchester City vs. Real Madrid CF — 3:00 p. m.

Miércoles 18 de marzo

  • FC Barcelona vs. Newcastle United FC — 12:45 p. m.
  • Bayern Munich vs. Atalanta BC — 3:00 p. m.
  • Liverpool FC vs. Galatasaray SK — 3:00 p. m.
  • Tottenham Hotspur vs. Atlético de Madrid — 3:00 p. m.

Luis Díaz palpita el choque con Atalanta

En la previa del partido crucial para mantener las aspiraciones en Champions League, el guajiro analizó lo que puede ser medirse a un onceno como Atalanta.

“Las cosas serán más difíciles ahora que en la fase liguera, porque ahora quedan los mejores equipos. Todos los equipos en octavos de final merecen estar ahí”, inició.

Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

“Atalanta es un gran club; será difícil para nosotros. Tener la ventaja de jugar en casa en la vuelta es muy importante”, resaltó.

“Podemos analizar lo que pasó en la ida y luego centrarnos en esos detalles para la vuelta en casa, con el apoyo de nuestra afición”, sentenció.

Más de Deportes

BALTIMORE, MARYLAND - MARCH 07: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF smiles during warm ups before the MLS match between D.C. United and Inter Miami CF at M&T Bank Stadium on March 7, 2026 in Baltimore, Maryland. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)

Dueño del Inter Miami reveló cuánto le paga a Lionel Messi sumando sueldo, publicidad y bonos

Nairo Quintana será la carta de Colombia para la Tirreno-Adriático 2026

Nairo Quintana reaparece en Tirreno-Adriático 2026: señal de TV y hora para ver la etapa 1

MUNICH, GERMANY - MARCH 06: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen gives a thumbs up during the Bundesliga match between FC Bayern München and Borussia Mönchengladbach at Allianz Arena on March 06, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

¿Qué necesita Bayern Múnich para ser campeón de la Bundesliga? Estas son las cuentas de Luis Díaz

Camilo Vargas se hizo sentir con penal atajado en Atlas de México

Soberbia tapada de Camilo Vargas: se aprieta la elección del arquero hacia el Mundial 2026

Daniel Felipe Martínez, ciclista del Bora-Hansgrohe, en la París-Niza 2026

Clasificación general de la París-Niza 2026: nuevo líder y puesto de los colombianos

Jean Pierre Arroyo recibió mensajes de apoyo tras lesionarse en el partido ante Mushuc Runa.

Escalofriante lesión en Ecuador le da la vuelta al mundo: fractura de tobillo y roja directa

BRUZOLO DI SUSA, ITALY - AUGUST 26: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 4 a 206.7km stage from Susa to Voiron / #UCIWT / on August 26, 2025 in Bruzolo di Susa, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Destapan el verdadero problema de Egan Bernal: se supo la razón de su ausencia con Ineos

Kylian Mbappé está en duda para el amistoso ante Colombia a finales de marzo

Kylian Mbappé vs. Colombia: prensa de Francia reveló si jugará el amistoso de fin de mes

James Rodríguez, volante colombiano de Minnesota United.

Compañero de James Rodríguez revela el equipo donde jugará después del Mundial: “No le digan a nadie”

Noticias Destacadas