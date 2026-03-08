Atalanta vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz por la ida de octavos de final

Llegó la hora de los octavos de final de la Champions League en la temporada 2025/2026.

Bayern Múnich, con Luis Díaz a bordo, espera poder superar sin novedad los octavos de final. Una vez realizado el sorteo, la suerte le determinó que el próximo rival sería el Atalanta de Italia.

En cierta medida, los alemanes parten como los grandes favoritos para quedarse con la llave. Una nómina que lidera con amplia ventaja la Bundesliga se enfrentará a un equipo que ocupa la séptima posición en la Serie A de Italia.

Atalanta ya dio el batacazo en Champions League al eliminar al Borussia Dortmund. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Una de las grandes dudas del planteamiento de Vincent Kompany para la ida será Harry Kane. El pasado viernes, el inglés no estuvo presente en la victoria contundente ante Borussia Mönchengladbach, que terminó 4-1.

Además del duelo de Lucho Díaz y compañía, también llaman la atención las llaves que enfrentarán a Real Madrid contra Manchester City, así como PSG frente a Chelsea.

En cuanto a los horarios, hay dos franjas en las que se verán partidos: una será a las 12:45 p. m., mientras la otra a las 3:00 p. m. El total de partidos será transmitido en vivo por ESPN o Star+.

¿Qué necesita Bayern Múnich para ser campeón de la Bundesliga? Estas son las cuentas de Luis Díaz

Ida

Martes 10 de marzo

Galatasaray SK vs. Liverpool FC — 12:45 p. m.

Atalanta BC vs. Bayern Munich — 3:00 p. m.

Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur — 3:00 p. m.

Newcastle United FC vs. FC Barcelona — 3:00 p. m.

Miércoles 11 de marzo

Bayer Leverkusen vs. Arsenal FC — 12:45 p. m.

Bodø/Glimt vs. Sporting CP — 3:00 p. m.

Paris Saint‑Germain vs. Chelsea FC — 3:00 p. m.

Real Madrid CF vs. Manchester City — 3:00 p. m.

Cuadro de cómo quedaron las llaves de octavos de final en la Champions League 2025/2026. Foto: AFP

Vuelta

Martes 17 de marzo

Sporting CP vs. Bodø/Glimt — 12:45 p. m.

Arsenal FC vs. Bayer Leverkusen — 3:00 p. m.

Chelsea FC vs. Paris Saint‑Germain — 3:00 p. m.

Manchester City vs. Real Madrid CF — 3:00 p. m.

Miércoles 18 de marzo

FC Barcelona vs. Newcastle United FC — 12:45 p. m.

Bayern Munich vs. Atalanta BC — 3:00 p. m.

Liverpool FC vs. Galatasaray SK — 3:00 p. m.

Tottenham Hotspur vs. Atlético de Madrid — 3:00 p. m.

Luis Díaz palpita el choque con Atalanta

En la previa del partido crucial para mantener las aspiraciones en Champions League, el guajiro analizó lo que puede ser medirse a un onceno como Atalanta.

“Las cosas serán más difíciles ahora que en la fase liguera, porque ahora quedan los mejores equipos. Todos los equipos en octavos de final merecen estar ahí”, inició.

Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

“Atalanta es un gran club; será difícil para nosotros. Tener la ventaja de jugar en casa en la vuelta es muy importante”, resaltó.

“Podemos analizar lo que pasó en la ida y luego centrarnos en esos detalles para la vuelta en casa, con el apoyo de nuestra afición”, sentenció.