Champions League | Fechas en las que se jugarán los octavos, hora y canales para Colombia

Habitualmente, se vienen programando para las 3:00 p.m. el inicio de los juegos. Uefa oficializará los horarios para visualizar las llaves en Colombia y el mundo entero.

Redacción Deportes
27 de febrero de 2026, 9:06 a. m.
El apetecido trofeo de la Champions League, que en su temporada 2025/2026 tendrá como sede de la final la ciudad de Budapest.
El apetecido trofeo de la Champions League, que en su temporada 2025/2026 tendrá como sede de la final la ciudad de Budapest. Foto: AFP

Real Madrid contra Manchester City y Paris Saint Germain frente al Chelsea son los dos duelos estelares de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo se llevó a cabo este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El resto de emparejamientos son Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayern Múnich, Newcastle-Barcelona, Atlético de Madrid-Tottenham, Bodo/Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.

Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo y los de vuelta el 17 y 18 del mismo mes.

Con seis equipos ingleses en el bombo (de un total de 16 participantes) y tres españoles, era fácil predecir que habría algún enfrentamiento entre clubes de los más poderosos campeonatos en Europa y, finalmente, los tres representantes de LaLiga tendrán rivales de la Premier League.

En la fase de liguilla ya hubo diez partidos con equipos de estas dos ligas y en solo una ocasión, el representante español derrotó al inglés: fue en la primera jornada cuando el Barça se impuso 2-1 en la cancha del Newcastle, precisamente su rival en octavos.

Luis Díaz ya conoce su próximo rival en la Champions League: duro reto para el Bayern Múnich

El club azulgrana tuvo suerte, ya que el otro rival que le podría haber tocado era el Chelsea y, además, quedó en la parte baja del cuadro, a priori mucho menos potente que la parte superior.

El rival del Barcelona en cuartos podría ser el Atlético de Madrid o el Tottenham y el rival en semifinales el Arsenal, que fue el equipo que acabó primero en la liguilla, con un pleno de ocho victorias.

Real Madrid y City volverán a enfrentarse por octava ocasión desde 2012. En el último precedente, también en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu.

Real Madrid vs. Manchester City también se enfrentaron esta temporada en la fase liga.
Real Madrid vs. Manchester City también se enfrentaron esta temporada en la fase liga. Foto: AFP

No obstante, fue el equipo blanco el que superó al inglés en las dos últimas eliminatorias que disputaron: en el play-off de la temporada pasada y en cuartos de final de 2024, temporada en la que el Real Madrid ganó su 15.º título continental.

Al vencedor le esperará en cuartos el ganador de la eliminatoria entre Atalanta y Bayern.

La prensa española reaccionó al partidazo de Richard Ríos contra Real Madrid: le echaron flores

El vigente campeón, Paris Saint Germain, se verá las caras con el Chelsea, el club que ya derrotó a los franceses en la final del pasado Mundial de Clubes, evitando que el PSG hiciera una temporada perfecta y ganase siete títulos.

El vencedor del duelo se enfrentará en cuartos a Galatasaray o Liverpool.

Así se jugarán los octavos de final de la Liga de Campeones:

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)

Bodo/Glimt (NOR) - Sporting (POR)

Paris Saint-Germain (FRA) - Chelsea (ENG)

Newcastle United (ENG) - Barcelona (ESP)

Galatasaray (TUR) - Liverpool (ENG)

Atlético de Madrid (ESP) - Tottenham Hotspur (ENG)

Atalanta (ITA) - Bayern Munich (GER)

Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ENG)

Para Colombia, la transmisión oficial de las apasionantes llaves será a través de la señal habitual de ESPN, canal que cuenta con los derechos para Sudamérica de la máxima competencia de clubes del mundo. También habrá transmisión por la plataforma Star+.

*Con información de AFP.

