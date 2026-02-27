Real Madrid y Manchester City volvieron a cruzar sus caminos en el sorteo de la Champions League. Este duelo se ha convertido en un auténtico clásico de Europa por la cantidad de veces que el destino los enfrentó.

Esta será la quinta eliminatoria consecutiva que se disputa entre merengues y ciudadanos en la Champions. Real Madrid ha salido ganador en tres ocasiones, mientras que Manchester City solo sobrevivió a una.

Temporada 2021/22: Real Madrid 6-5 Manchester City

Temporada 2022/23: Real Madrid 1-5 Manchester City

Temporada 2023/24: Real Madrid 4-4 Manchester City (4-3 en penales)

Temporada 2024/25: Real Madrid 6-3 Manchester City

Especulaciones y polémica

La quinta eliminatoria consecutiva ha generado múltiples reacciones entre los hinchas de ambos equipos, que ya ven como algo extraño la cantidad de veces que se han enfrentado en llaves de eliminación directa.

Sumado a eso, esta temporada también se enfrentaron en la fase liga: Real Madrid 1-2 Manchester City, el 10 de diciembre de 2025.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, reaccionó con un gesto serio cuando salió la balota que los emparejó con el Manchester City.

Minutos después atendió a la prensa de su país. “Es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra ellos; creo que ya son cinco temporadas seguidas jugando contra el Manchester City y, por lo tanto, nos conocemos muy bien. Ellos tienen un gran equipo y eso le da muchas opciones a Guardiola”, declaró para Movistar+.

Butragueño recordó que “el primer partido es en el Bernabéu”, por lo que les “obliga a conseguir un buen resultado” que les permita “defenderlo en Manchester”. El exfutbolista considera que “los espectadores van a disfrutar mucho, porque siempre son partidos de fútbol ofensivo, de dos equipos que quieren mandar en el partido, normalmente con bastantes goles; es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo”.

“Por lo tanto, tendremos que prepararlo muy bien; tenemos jugadores lesionados que son muy importantes, confiamos en que estén en condiciones para la eliminatoria, porque vamos a necesitar a todos, dada la exigencia del rival. Pero lo vivimos con ilusión; esta competición significa mucho para nosotros, eso lo sabemos todos, y confiamos claramente en la capacidad de nuestros jugadores y en que van a responder a la exigencia”, concluyó.

Así quedó el sorteo de la Champions League 2025/26

Además del choque entre Real Madrid y Manchester City, el sorteo de la Champions League dejó otros duelos atractivos para los espectadores, como PSG vs. Chelsea o Newcastle vs. Barcelona.

Así quedaron las llaves de octavos de final en la Champions League: